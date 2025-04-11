В Притобольном округе начали избавляться от заброшек. Аварийные здания отправили на снос. Опасность заброшенных зданий в том, что из-за них могут начаться пожары. Это стало причиной отставок предыдущих глав Притобольного округа, и именно за это правительственная комиссия критиковала. URA.RU рассказывает, что не там с заброшками в муниципалитете и какое влияние они оказывают.
«В Притобольном муниципальном округе продолжается снос заброшенных домов, не имеющих собственников. Аварийное техническое состояние строительных конструкций бесхозных объектов создает угрозу для жизни и здоровья граждан», — указано в посте официального telegram-канала Притобольного округа.
Основная опасность для муниципалитета – пожары. Многие округа начали готовиться к этому заранее. Например, в Кетово уже организовали работу народных дружин, настроили на работу пожарные посты и подготовили автомобили. Также подготовку начали дачники и садоводы, но они это делают самостоятельно. В свое время Кетовский округ принял на себя удар одним из первых – загорелись Логоушка и Введенское. Власти решили избежать повторения катастрофы.
Однако, в Притобольном округе никакой работы не проводилось. Заброшенные здания тоже создают пожарную опасность – в некоторых местах осталась проводка, и никто не знал, в каком она состоянии. Также не исключаются шансы поджога. Поэтому такие здания нужно либо приводить в порядок, либо сносить. Предыдущие главы ничем подобным, как говорят URA.RU источники, не занимались.
Например, предыдущий глава Фарит Ахметов по этой причине и ушел в отставку. «Оказалось, что за весь период его работы он ни разу не выходил на контакт с руководителем территориальных отделений (бывшие главы сельсоветов). В преддверии пожароопасного периода — это самое главное для безопасности населения. Вместе с терротделами надо было провести ревизию заброшенных домов и инициировать обращения в суды для изъятия этих объектов», — поясняли URA.RU инсайдеры.
Сейчас проблемой начал заниматься врип главы округа Павел Санкин. Для этого он собирал подчиненных на КЧС. В его планах к 14 апреля снести десяток заброшенных домов, чтобы снизить опасность для населения. Как считают в администрации, такой поход поможет не только привести территорию округа в порядок, но и предотвратить очаги пожаров.
Притобольный округ является проблемным. Основная проблема в текучке кадров на должности главы муниципалитета. За последние годы сменилось несколько глав: Сергей Спирин, Дмитрий Лесовой, Лариса Злыднева, Дмитрий Спиридонов, врио Василий Ильин. Недавно с поста ушел Фарит Ахметов. Он руководил округом в течение трех месяцев. Среди основных претензий к его работе были подготовка округа к ЧП (пожары, паводок и другое) и снос аварийных домов.
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