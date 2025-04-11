Путин проведет важное совещание по вопросам развития ВМФ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин 11 апреля проведет ключевое совещание по развитию Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что мероприятие обладает особой значимостью.
«Сегодня будет совещание по вопросам развития Военно-морского флота Российской Федерации, чрезвычайно важное», — сообщил Песков, передает ТАСС. Также стоит отметить прилет в Россию специального посланника президента США Дональда Трампа, Стива Уиткоффа, который прибыл в Петербург.
В последние годы Россия активно занимается укреплением своего военно-морского потенциала. В 2023 году флот пополнился 30 новыми кораблями различных классов, включая ракетный корвет «Меркурий», атомную подводную лодку «Белгород» и ракетный крейсер «Император Александр III».
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