Самолет со спецпосланником Трампа приземлился в Петербурге

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Самолет с Уиткоффом сел в Санкт-Петербурге
Самолет с Уиткоффом сел в Санкт-Петербурге Фото:

Самолет с спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на борту, прибыл в Петербург. Это следует из сервиса Flightradar.

По информации Flightradar, рейс с Уиткоффом на борту успешно приземлился в аэропорту Петербурга. По данным сервиса, воздушное судно Gulfstream G650ER, аналогичное тому, что эксплуатируется Уиткоффом, вылетело из Флориды. Посадку в Санкт-Петербурге судно осуществило примерно в 9:20 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Уиткофф решил совершить визит в Россию. По данным Axios, он летел на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Самолет с спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на борту, прибыл в Петербург. Это следует из сервиса Flightradar. По информации Flightradar, рейс с Уиткоффом на борту успешно приземлился в аэропорту Петербурга. По данным сервиса, воздушное судно Gulfstream G650ER, аналогичное тому, что эксплуатируется Уиткоффом, вылетело из Флориды. Посадку в Санкт-Петербурге судно осуществило примерно в 9:20 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Уиткофф решил совершить визит в Россию. По данным Axios, он летел на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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