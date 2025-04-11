Самолет со спецпосланником Трампа приземлился в Петербурге

Самолет с спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на борту, прибыл в Петербург. Это следует из сервиса Flightradar.
По информации Flightradar, рейс с Уиткоффом на борту успешно приземлился в аэропорту Петербурга. По данным сервиса, воздушное судно Gulfstream G650ER, аналогичное тому, что эксплуатируется Уиткоффом, вылетело из Флориды. Посадку в Санкт-Петербурге судно осуществило примерно в 9:20 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Уиткофф решил совершить визит в Россию. По данным Axios, он летел на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
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