Садоводство «Костоусовец» в Курганской области — одно из лучших СНТ Кетовского округа по подготовке к пожароопасному сезону. Здесь провели опашку территории, убрали мусор и сухостой, а на подъезде к озеру обустроили пирс для пожарных автомобилей. Жители СНТ создали чат и по очереди назначаются дежурными по поселку. Об этом URA.RU рассказал представитель садоводства Игорь Мамонтов.
«Контролируемый отжиг сухой травы вокруг поселка мы провели в марте. Для безопасного проведения этих работ администрация округа предоставила СНТ пожарный автомобиль. Проведена весенняя опашка по периметру поселка. Ширина минерализованной полосы должна быть по нормативам не менее 10 метров, у нас больше — около 15 метров. Средства на это потратили собственные», — рассказывает Мамонтов.
Водоемы, чат, дежурство
СНТ огорожено забором, улицы широкие — пожарная техника подъедет к любому строению. На территории два водоема — котлован и озеро. Искусственный котлован занимает порядка 3-4 соток, глубиной четыре метра. Работает электрическая насосная станция, от нее проведен водопровод к каждому дому. В случае отключения электроэнергии есть мотопомпа. «В 2022 году, когда вокруг горело, мы открыли ворота — из этого водоема заправлялись пожарные автомобили. Наши женщины для ребят из МЧС, которые сутками боролись с огнем, организовали горячее питание», — вспоминает собеседник.
Озеро находится на другой стороне СНТ. К нему собственники участков за свой счет обустроили пирс, чтобы пожарные машины могли заправляться водой.
По словам Мамонтова, пожары 2022 и 2023 годов показали, насколько важно выполнять противопожарные меры. «Мы помним, как огонь подходил к поселку с разных сторон. Мы поняли, что это такое, как важно выполнять меры противопожарной безопасности, быть дружными, сплотиться», — отмечает он.
Создали чат СНТ, организовали дежурство по поселку. «Сейчас дежурю я — смотрю со второго этажа. Если где-то дым или запах гари появится, то сразу оповещаю в чат и в МЧС позвоню. Огонь — это очень серьезно. Когда рядом в деревне был пожар, из нашего СНТ собралось человек 30. С лопатами, огнетушителями мы помогали тушить пожар, чтобы огонь не перекидывался дальше», — говорит Мамонтов.
Безопасность стоит затрат
На вопрос о затратах на противопожарные меры, Мамонтов отмечает, что они в разы меньше, чем последствия от пожаров. СНТ — это юридические лица, поэтому они должны сами организовать подготовку к пожароопасному периоду за счет собственников участков. Администрация Кетовского округа проводит встречи с председателями садоводств и кооперативов, оказывает помощь в проведении некоторых работ. «Объясняем, что нужно опахивать и окашивать территории, нужно решать вопрос по пожарным водоемам, которые должны находиться на территории СНТ. Мы видели положительный пример, но есть очень много отрицательных примеров, где руководители СНТ не принимают никаких мер по опашке территории. Старайтесь сами себя обезопасить перед пожарами», — отмечает глава округа Олег Язовских.
Бесхозные участки
В СНТ «Зеленая лужайка» тоже предпринимают меры для пожарной безопасности. Председатель Анатолий Балабаев рассказал, что осенью провели минерализованную полосу, пожарная помпа и шланги приготовлены. Весеннюю опашку еще не проводили, но планируют это сделать. У дороги сухую траву выкашивают сами садоводы по субботникам.
Большая проблема для садоводства — брошенные участки. «Есть один садовод, три года участок не обрабатывает, мусором захламил его полностью. Поеду в администрацию, напишу обращение, чтобы ему сделали предупреждение», — сказал председатель. Список владельцев, которые бросили свои участки, Балабаев передал в администрацию округа. Теперь мэрия должна взять их на баланс и очистить от сухой травы.
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