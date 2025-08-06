Shaman ласково отозвался о Мизулиной

Shaman: семья — самое главное в моей жизни
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Shaman заявил, что видится с Мизулиной каждый день
Shaman заявил, что видится с Мизулиной каждый день Фото:

Певец Shaman (Ярослав Дронов) назвал семью самой важной частью своей жизни и подчеркнул, что старается уделять внимание всем близким, несмотря на плотный рабочий график. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько времени посвящает семье.

«Семья — это и команда, и Катюша, с которой мы каждый день вместе, и родители, и дочка. Все, что меня окружает, — семья. Работа — тоже часть меня, и коллектив, который меня постоянно ждет, музыканты, менеджеры, директора. Самое главное — каждому успевать уделить внимание в текущем непростом режиме», — пояснил артист. Об этом он заявил в интервью Starhit.

Ранее артист признался, что состоит в отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Кроме того Shaman развелся со своей женой Еленой Мартыновой. Все о личной жизни музыканта — в материале URA.RU.

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Певец Shaman (Ярослав Дронов) назвал семью самой важной частью своей жизни и подчеркнул, что старается уделять внимание всем близким, несмотря на плотный рабочий график. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько времени посвящает семье. «Семья — это и команда, и Катюша, с которой мы каждый день вместе, и родители, и дочка. Все, что меня окружает, — семья. Работа — тоже часть меня, и коллектив, который меня постоянно ждет, музыканты, менеджеры, директора. Самое главное — каждому успевать уделить внимание в текущем непростом режиме», — пояснил артист. Об этом он заявил в интервью Starhit. Ранее артист признался, что состоит в отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Кроме того Shaman развелся со своей женой Еленой Мартыновой. Все о личной жизни музыканта — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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