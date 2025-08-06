«Ниже микрофон!»: Леонид Агутин устроил эмоциональный разнос молодому журналисту. Видео

Агутин раскритиковал молодого журналиста за бездумный вопрос о хоре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агутину не понравилась суть вопроса и манеры молодого корреспондента
Агутину не понравилась суть вопроса и манеры молодого корреспондента Фото:

Популярный певец Леонид Агутин жестко ответил на вопрос молодого журналиста, который задал вопрос о выступлении хора. Агутин обрушился на него с критикой и потребовал от начинающего специалиста ниже держать микрофон, резко одернув парня. Видео неловкой ситуации опубликовал один из каналов о жизни знаменитостей.

Хор как хор. Молодцы. Вообще, дело, понимаете, не в этом... Ниже, парень, микрофон, держи!» — высказался Агутин на видео, опубликованном в telegram-канале Super.ru. 

Из-за резких действий певца начинающий корреспондент оторопел. Издания, которые пишут о звездах, сообщают, что ранее Агутин грубо общался с другим корреспондентом. 

Инциденты с публичной критикой в шоу-бизнесе — не редкость. К примеру, ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказывался о поведении и творчестве известных артистов, в том числе Николая Баскова и Сергея Лазарева. Некоторым, по мнению Соседова, давно пора «закрыть рот».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Популярный певец Леонид Агутин жестко ответил на вопрос молодого журналиста, который задал вопрос о выступлении хора. Агутин обрушился на него с критикой и потребовал от начинающего специалиста ниже держать микрофон, резко одернув парня. Видео неловкой ситуации опубликовал один из каналов о жизни знаменитостей. Хор как хор. Молодцы. Вообще, дело, понимаете, не в этом... Ниже, парень, микрофон, держи!» — высказался Агутин на видео, опубликованном в telegram-канале Super.ru.  Из-за резких действий певца начинающий корреспондент оторопел. Издания, которые пишут о звездах, сообщают, что ранее Агутин грубо общался с другим корреспондентом.  Инциденты с публичной критикой в шоу-бизнесе — не редкость. К примеру, ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказывался о поведении и творчестве известных артистов, в том числе Николая Баскова и Сергея Лазарева. Некоторым, по мнению Соседова, давно пора «закрыть рот».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...