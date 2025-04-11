ФСБ: трансграничные преступные группы добывают в Курганской области ценные биоресурсы

УФСБ России по Курганской области активно борется с незаконной добычей и контрабандой рачка артемии, особо ценного биологического ресурса, в Петуховском муниципальном округе. В 2024 году уже предотвращено перемещение через государственную границу более 2 тонн незаконно добытого биоресурса. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.
«Интерес к незаконной добыче и контрабанде биоресурса проявляют трансграничные организованные преступные группировки. Основными заказчиками и покупателями являются иностранные граждане, которые вовлекают местных жителей в незаконную добычу артемии», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.
В связи с ростом нелегальной деятельности по заготовке артемии, специалисты выражают обеспокоенность по поводу возможного необратимого сокращения популяции этого биоресурса в водоемах региона. «Сегодня рачки артемии ограниченный ресурс во всем мире. Он есть в Америке, в Китае, России и других странах. Личинка артемии является лучшим стартовым кормом для аквакультуры, для рыбоводства», — рассказал URA.RU начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексей Коев. Продолжаются операции по выявлению и пресечению деятельности браконьеров и недобросовестных арендаторов, превышающих установленные квоты добычи.
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