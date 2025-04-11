На улицы Перми вернулись электровелосипеды. Сервис кикшеринга Whoosh начал размещать их на улицах Перми с 11 апреля.
«В Перми возобновлен сезон краткосрочной аренды электровелосипедов. В прошлом сезоне они стали альтернативой кикшерингу, частично компенсировав потребность горожан в микромобильном транспорте», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу Whoosh.
Отмечается, что с 2025 года каждый велосипед оснащен замками для крепления к велопарковкам. Пользователи будут обязаны прицепить транспорт тросом к парковке после окончания поездки. За нарушение этого правила последует штраф.
Ранее сообщалось, что в Перми ввели запрет на парковку электросамокатов практически по всему городу. После этого сервис Whoosh запустил аренду электровелосипедов. Спустя время власти Перми распространили запрет и на них, после чего электровелосипеды начали эвакуировать.
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