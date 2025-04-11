11 апреля 2025

На улицы Перми вернулись электровелосипеды

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорость движения электровелосипедов ограничена 20 км/ч
Скорость движения электровелосипедов ограничена 20 км/ч Фото:

На улицы Перми вернулись электровелосипеды. Сервис кикшеринга Whoosh начал размещать их на улицах Перми с 11 апреля. 

«В Перми возобновлен сезон краткосрочной аренды электровелосипедов. В прошлом сезоне они стали альтернативой кикшерингу, частично компенсировав потребность горожан в микромобильном транспорте», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу Whoosh.

Отмечается, что с 2025 года каждый велосипед оснащен замками для крепления к велопарковкам. Пользователи будут обязаны прицепить транспорт тросом к парковке после окончания поездки. За нарушение этого правила последует штраф.

Ранее сообщалось, что в Перми ввели запрет на парковку электросамокатов практически по всему городу. После этого сервис Whoosh запустил аренду электровелосипедов. Спустя время власти Перми распространили запрет и на них, после чего электровелосипеды начали эвакуировать.

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На улицы Перми вернулись электровелосипеды. Сервис кикшеринга Whoosh начал размещать их на улицах Перми с 11 апреля.  «В Перми возобновлен сезон краткосрочной аренды электровелосипедов. В прошлом сезоне они стали альтернативой кикшерингу, частично компенсировав потребность горожан в микромобильном транспорте», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу Whoosh. Отмечается, что с 2025 года каждый велосипед оснащен замками для крепления к велопарковкам. Пользователи будут обязаны прицепить транспорт тросом к парковке после окончания поездки. За нарушение этого правила последует штраф. Ранее сообщалось, что в Перми ввели запрет на парковку электросамокатов практически по всему городу. После этого сервис Whoosh запустил аренду электровелосипедов. Спустя время власти Перми распространили запрет и на них, после чего электровелосипеды начали эвакуировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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