В Кургане поздним вечером сгорел автомобиль в Заозерном

В Кургане в первом микрорайоне Заозерного поздним вечером загорелся автомобиль. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС.
«Информация о возгорании легкового автомобиля в первом микрорайоне поступила в 22:41. Локализовать пожар удалось в 22:50. В 22:53 он был ликвидирован», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.
По данным ведомства, в тушении принимали участие шесть человек и две единицы техники. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования автомобиля.
Ранее в марте был зафиксирован пожар автомобиля ВАЗ-2114 на улице Витебского. Причиной также стала неисправность электропроводки.
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