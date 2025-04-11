11 апреля 2025

В Кургане поздним вечером сгорел автомобиль в Заозерном

© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении машины принимали участие шестеро пожарных
В тушении машины принимали участие шестеро пожарных Фото:

В Кургане в первом микрорайоне Заозерного поздним вечером загорелся автомобиль. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС.

«Информация о возгорании легкового автомобиля в первом микрорайоне поступила в 22:41. Локализовать пожар удалось в 22:50. В 22:53 он был ликвидирован», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

По данным ведомства, в тушении принимали участие шесть человек и две единицы техники. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования автомобиля.

Ранее в марте был зафиксирован пожар автомобиля ВАЗ-2114 на улице Витебского. Причиной также стала неисправность электропроводки.

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В Кургане в первом микрорайоне Заозерного поздним вечером загорелся автомобиль. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС. «Информация о возгорании легкового автомобиля в первом микрорайоне поступила в 22:41. Локализовать пожар удалось в 22:50. В 22:53 он был ликвидирован», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области. По данным ведомства, в тушении принимали участие шесть человек и две единицы техники. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования автомобиля. Ранее в марте был зафиксирован пожар автомобиля ВАЗ-2114 на улице Витебского. Причиной также стала неисправность электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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