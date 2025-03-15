Авто потушили в городе
В Заозерном микрорайоне на улице Витебского в Кургане 16 марта загорелся легковой автомобиль. От машины шел едкий дым и распространялась копоть. Об этом сообщили очевидцы с места событий. URA.RU подтвердили факт пожара в пресс-службе МЧС России в регионе.
«Автомобиль ВАЗ-2114 загорелся в 3 мкр Заозерного у дома №12. Машину тушили шесть пожарных. Причина возгорания — неисправность электропроводки», — рассказали в МЧС. В telegram-канале «Зазик» опубликовано фото ЧП от местных жителей.
Автомобиль уже потушен. Пострадавших нет, уточнили в МЧС.
Загорелась машина из-за электропроводки
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