15 марта 2025
14 марта 2025

Огонь, дым и копоть: в Кургане на улице загорелся автомобиль. Фото

На улице Кургана загорелся автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Авто потушили в городе
Авто потушили в городе Фото:

В Заозерном микрорайоне на улице Витебского в Кургане 16 марта загорелся легковой автомобиль. От машины шел едкий дым и распространялась копоть. Об этом сообщили очевидцы с места событий. URA.RU подтвердили факт пожара в пресс-службе МЧС России в регионе.

«Автомобиль ВАЗ-2114 загорелся в 3 мкр Заозерного у дома №12. Машину тушили шесть пожарных. Причина возгорания — неисправность электропроводки», — рассказали в МЧС. В telegram-канале «Зазик» опубликовано фото ЧП от местных жителей.

Автомобиль уже потушен. Пострадавших нет, уточнили в МЧС. 

Загорелась машина из-за электропроводки
Загорелась машина из-за электропроводки
Фото:

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В Заозерном микрорайоне на улице Витебского в Кургане 16 марта загорелся легковой автомобиль. От машины шел едкий дым и распространялась копоть. Об этом сообщили очевидцы с места событий. URA.RU подтвердили факт пожара в пресс-службе МЧС России в регионе. «Автомобиль ВАЗ-2114 загорелся в 3 мкр Заозерного у дома №12. Машину тушили шесть пожарных. Причина возгорания — неисправность электропроводки», — рассказали в МЧС. В telegram-канале «Зазик» опубликовано фото ЧП от местных жителей. Автомобиль уже потушен. Пострадавших нет, уточнили в МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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