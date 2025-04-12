Российские силы взяли в окружение сотни бойцов ВСУ в Сумской области: карта СВО 12 апреля

Более 300 украинских военнослужащих были окружены в одном из сел Сумской области, расположенном на границе. В плен попали бойцы из трех различных бригад ВСУ. Сложность положения украинских войск усугубляется из-за усиления российских военных подразделений в этом районе.
Возможности для прорыва у украинских сил крайне ограничены, так как армия РФ активно увеличивает численность своих войск, привлекая авиацию и беспилотники для поддержания своих наступательных действий. Кроме того, российские военные нацелены на захват другого села в этом же районе, которое играет ключевую роль в качестве логистического узла. Взятие под контроль этого населенного пункта может предоставить ВС РФ стратегическое преимущество в Курской области. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Запорожское направление
На запорожском направлении ситуация остается стабильной, значительных изменений на линии боевого соприкосновения не наблюдается. Российские вооруженные силы продолжают осуществлять давление на оборонительные позиции ВСУ в нескольких районах. Боевые действия активно ведутся в районе Щербаков и Каменского.
Донецкое направление
На донецком фронте продолжаются интенсивные боевые действия. В частности, активные столкновения наблюдаются на богатырском участке, где украинские войска предпринимают попытки контратак и стараются удерживать свои позиции, однако эти действия пока не приводят к успеху. Военнослужащие РФ продолжают наступление, постепенно проникая в линии обороны ВСУ.
Покровское направление
Бои происходят на нескольких участках покровского направления. Здесь командование Украины концентрирует значительные усилия, целясь предотвратить дальнейшее продвижение российских армейских подразделений.
Краснолиманское направление
На краснолиманском направлении военные подразделения группировки «Запад» продолжают активно наступать в районах Ивановского и Макеевского плацдармов, а также возле Торского. Боевые действия не прекращаются на восточных и северо-восточных окраинах Нового. Происходят интенсивные встречные бои за стратегический пункт, расположенный между Екатериновкой и Редкодубом.
Военные подразделения осуществляют наступательные операции в районе Екатериновки и в направлении Новомихайловки, а также на восток и юг от Нового, в сторону Зеленой Долины. В Макеевке силы группировки стремятся расширить свои позиции в направлении Грековки (Петровского). У окраин населенного пункта Колодези проходят ожесточенные встречные бои. На севере Торского ведутся встречные бои в районе рыбного хозяйства, также войска РФ предпринимают атаки к востоку от Торского, в районе балки Бакай.
Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» успешно уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Огнеметная система «Тосочка» поразила позиции врага на расстоянии около 12 километров, используя термобарические снаряды. Эффективность удара была обеспечена благодаря точному наведению и контролю за уничтожением цели с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые вели наблюдение в реальном времени, передает Пятый канал.
Дзержинское направление
Зафиксированы определенные успехи российских войск на дзержинском направлении, где им удалось продвинуться западнее населенного пункта Пантелеймоновка. Это направление также остается одной из ключевых зон противостояния.
Курская область
В Курской области в районах Горналь и Олешни не прекращаются боевые действия. Российские военные силы продолжают операции по вытеснению ВСУ с занимаемых территорий.
Белгородская область
В Белгородской области продолжаются боевые действия в районах Демидовки и Поповки. ВСУ предпринимают наступательные операции против позиций российских войск, однако эффективных результатов достичь не удается. Каждая атака украинских войск успешно отражается, в результате чего ВСУ терпят значительные потери в личном составе.
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