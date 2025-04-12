Лавров указал на заслугу Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Лавров: Трамп осознает, что необходимо для окончания конфликта на Украине
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Трамп понимает, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, считает Лавров
Трамп понимает, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, считает Лавров Фото:

Президент США Дональд Трамп единственный, кто понимает, что для разрешения конфликта на Украине надо устранить его первопричины. Кроме того, американский лидер понял, что втягивание Украины в НАТО — ошибка. Об этом в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Трамп — единственный западный лидер, который заявил, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, а это одна из первопричин», — сказал Лавров. Он также подчеркнул, что американское правительство признает необходимость разрешения территориальных споров в рамках процесса достижения долгосрочного мирного урегулирования.

Помимо этого в ходе форума Лавров поставил под сомнение идею президента Украины Владимира Зеленского. Последний заявил, что на территории Украины необходимо присутствие миротворческих сил и иностранных военных. 

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Президент США Дональд Трамп единственный, кто понимает, что для разрешения конфликта на Украине надо устранить его первопричины. Кроме того, американский лидер понял, что втягивание Украины в НАТО — ошибка. Об этом в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Трамп — единственный западный лидер, который заявил, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, а это одна из первопричин», — сказал Лавров. Он также подчеркнул, что американское правительство признает необходимость разрешения территориальных споров в рамках процесса достижения долгосрочного мирного урегулирования. Помимо этого в ходе форума Лавров поставил под сомнение идею президента Украины Владимира Зеленского. Последний заявил, что на территории Украины необходимо присутствие миротворческих сил и иностранных военных. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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