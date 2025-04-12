Лавров указал на заслугу Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп единственный, кто понимает, что для разрешения конфликта на Украине надо устранить его первопричины. Кроме того, американский лидер понял, что втягивание Украины в НАТО — ошибка. Об этом в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Трамп — единственный западный лидер, который заявил, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, а это одна из первопричин», — сказал Лавров. Он также подчеркнул, что американское правительство признает необходимость разрешения территориальных споров в рамках процесса достижения долгосрочного мирного урегулирования.
Помимо этого в ходе форума Лавров поставил под сомнение идею президента Украины Владимира Зеленского. Последний заявил, что на территории Украины необходимо присутствие миротворческих сил и иностранных военных.
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