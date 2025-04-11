Отец погибшего младенца из Миасса не знал, что жена давала ребенку наркотики

Отец двухлетнего ребенка из Миасса Челябинской области, погибшего из-за введенных ему матерью наркотиков, признался, что не знал о действиях женщины. Об этом он рассказал в интервью программе «За гранью».
«Приехали мы в участок, мне сказали: „Ваш ребенок умер от отравления веществами“. Я не поверил в это. Не мог просто поверить: как такое возможно? Мне было интересно, каким образом попал в организм [наркотик]. Я для этого сюда и приехал», — рассказал мужчина во время шоу на канале НТВ.
Мужчина отметил, что экспертиза показала неоднократное введение отравляющих веществ в организм, из-за чего произошло поражение печени у его сына. По словам отца, результатов анализов он не видел. Гость студии также добавил, что если и было со стороны его супруги убийство, то оно произошло по неосторожности, а не умышленно.
Как URA.RU писало ранее, жительница Миасса убила своего двухгодовалого сына, вколов ему наркотики. Ее планируют лишить родительских прав. Обстоятельствами гибели ребенка заинтересовалась прокуратура.
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