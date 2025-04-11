11 апреля 2025

Отец погибшего младенца из Миасса не знал, что жена давала ребенку наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Отец погибшего от наркотиков ребенка уверяет, что не знал о действиях матери
Отец погибшего от наркотиков ребенка уверяет, что не знал о действиях матери Фото:

Отец двухлетнего ребенка из Миасса Челябинской области, погибшего из-за введенных ему матерью наркотиков, признался, что не знал о действиях женщины. Об этом он рассказал в интервью программе «За гранью».

«Приехали мы в участок, мне сказали: „Ваш ребенок умер от отравления веществами“. Я не поверил в это. Не мог просто поверить: как такое возможно? Мне было интересно, каким образом попал в организм [наркотик]. Я для этого сюда и приехал», — рассказал мужчина во время шоу на канале НТВ.

Мужчина отметил, что экспертиза показала неоднократное введение отравляющих веществ в организм, из-за чего произошло поражение печени у его сына. По словам отца, результатов анализов он не видел. Гость студии также добавил, что если и было со стороны его супруги убийство, то оно произошло по неосторожности, а не умышленно.

Как URA.RU писало ранее, жительница Миасса убила своего двухгодовалого сына, вколов ему наркотики. Ее планируют лишить родительских прав. Обстоятельствами гибели ребенка заинтересовалась прокуратура.

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Отец двухлетнего ребенка из Миасса Челябинской области, погибшего из-за введенных ему матерью наркотиков, признался, что не знал о действиях женщины. Об этом он рассказал в интервью программе «За гранью». «Приехали мы в участок, мне сказали: „Ваш ребенок умер от отравления веществами“. Я не поверил в это. Не мог просто поверить: как такое возможно? Мне было интересно, каким образом попал в организм [наркотик]. Я для этого сюда и приехал», — рассказал мужчина во время шоу на канале НТВ. Мужчина отметил, что экспертиза показала неоднократное введение отравляющих веществ в организм, из-за чего произошло поражение печени у его сына. По словам отца, результатов анализов он не видел. Гость студии также добавил, что если и было со стороны его супруги убийство, то оно произошло по неосторожности, а не умышленно. Как URA.RU писало ранее, жительница Миасса убила своего двухгодовалого сына, вколов ему наркотики. Ее планируют лишить родительских прав. Обстоятельствами гибели ребенка заинтересовалась прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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