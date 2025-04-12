12 апреля 2025
11 апреля 2025

Кухарук взял на контроль взрыв в доме Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук держит на личном контроле вопрос помощи пострадавшим от взрыва на Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске
Кухарук держит на личном контроле вопрос помощи пострадавшим от взрыва на Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске Фото:
новость из сюжета
В Ханты-Мансийске произошел взрыв в доме

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отреагировал на происшествие в доме по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске. Он заявил, что держит вопрос помощи пострадавшим на личном контроле.

«12 апреля в 22:04 поступило сообщение о возгорании по улице Промышленная, 9а… Причины происшествия устанавливаются. Держу вопрос оказания помощи пострадавшим на личном контроле», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Также глава региона уточнил, что среди 35 эвакуированных человек было девять детей. Предварительно пострадало четверо людей, трое из них доставлены в Окружную клиническую больницу. Погибших — нет.

Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. При этом, сам дом не газифицирован.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отреагировал на происшествие в доме по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске. Он заявил, что держит вопрос помощи пострадавшим на личном контроле. «12 апреля в 22:04 поступило сообщение о возгорании по улице Промышленная, 9а… Причины происшествия устанавливаются. Держу вопрос оказания помощи пострадавшим на личном контроле», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Также глава региона уточнил, что среди 35 эвакуированных человек было девять детей. Предварительно пострадало четверо людей, трое из них доставлены в Окружную клиническую больницу. Погибших — нет. Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. При этом, сам дом не газифицирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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