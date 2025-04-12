Кухарук взял на контроль взрыв в доме Ханты-Мансийска

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отреагировал на происшествие в доме по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске. Он заявил, что держит вопрос помощи пострадавшим на личном контроле.
«12 апреля в 22:04 поступило сообщение о возгорании по улице Промышленная, 9а… Причины происшествия устанавливаются. Держу вопрос оказания помощи пострадавшим на личном контроле», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Также глава региона уточнил, что среди 35 эвакуированных человек было девять детей. Предварительно пострадало четверо людей, трое из них доставлены в Окружную клиническую больницу. Погибших — нет.
Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. При этом, сам дом не газифицирован.
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