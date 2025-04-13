Военкоры сообщают об атаке ВСУ по Донецку

Вооруженные силы Украины атаковали Донецк. Два взрыва были слышны в небе над городом. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов.
«Скорее всего, ПВО отработало по вражеским целям», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Спустя некоторое время очевидцы заметили дым во дворе одного из многоквартирных домов. Здание располагается в районе торгового комплекса «Донецк Сити».
По словам Пегова, скорее всего, туда могли упасть обломки украинской ракеты или БПЛА. Официальной информации от Минобороны РФ пока не поступило.
За прошедшие сутки украинские военные нанесли два удара по энергообъектам в Белгородской области. В Минобороны заявили, что тем самым Киев нарушает договоренности о недопустимости ударов по объектам энергетики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.