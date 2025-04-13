Православные христиане 13 апреля в России празднуют Вход Господень в Иерусалим, известный также как Вербное воскресенье. Праздник отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой.
В этот день верующие приносят в церковь ветки вербы для того, чтобы их освятили. После церковной службы их принято хранить в доме на протяжении всего года. Считается, что это способствует защите жилища от несчастий. В разных городах России провели торжественные богослужения в честь этого события. Как православные отметили Вербное воскресенье — в материале URA.RU.
В Москве праздничную литургию в Храме Христа Спасителя возглавил Патриарх Кирилл. Священнослужители были в зеленых облачениях, символизирующих вечную жизнь. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Вербное воскресенье пришлось на время возвращения весны в Москву, и поздравил россиян с праздником.
В регионах также провели праздничные богослужения. В Якутске службу вел архиепископ Якутский и Ленский Роман в Преображенском кафедральном соборе. Челябинская епархия пригласила верующих в новый кафедральный собор Рождества Христова. В Сургуте, где праздничные мероприятия прошли в 11 храмах, заранее проверили антитеррористическую защищенность объектов, установив на входах металлоискатели. В Казанском соборе Татарстана богослужение провел митрополит Кирилл, собрав сотни верующих, включая семьи с детьми.
В Мелитополе городская администрация сообщила о праздничных службах, а губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздравил жителей с наступающей Пасхой. Уральский полпред Артем Жога также обратился к верующим с поздравлениями, напомнив, что Благодатный огонь будет доставлен в Екатеринбург к пасхальным торжествам 20 апреля, которые завершатся традиционным крестным ходом от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.