Символ Христа Спасителя: в России православные отметили Вербное воскресенье. Фоторепортаж

В городах России прошли праздничные богослужения на Вербное воскресенье
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Православны приносят в храм ветки вербы, чтобы из освятили
Православны приносят в храм ветки вербы, чтобы из освятили Фото:

Православные христиане 13 апреля в России празднуют Вход Господень в Иерусалим, известный также как Вербное воскресенье. Праздник отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой.

В этот день верующие приносят в церковь ветки вербы для того, чтобы их освятили. После церковной службы их принято хранить в доме на протяжении всего года. Считается, что это способствует защите жилища от несчастий. В разных городах России провели торжественные богослужения в честь этого события. Как православные отметили Вербное воскресенье — в материале URA.RU. 

В Москве праздничную литургию в Храме Христа Спасителя возглавил Патриарх Кирилл. Священнослужители были в зеленых облачениях, символизирующих вечную жизнь. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Вербное воскресенье пришлось на время возвращения весны в Москву, и поздравил россиян с праздником.

В регионах также провели праздничные богослужения. В Якутске службу вел архиепископ Якутский и Ленский Роман в Преображенском кафедральном соборе. Челябинская епархия пригласила верующих в новый кафедральный собор Рождества Христова. В Сургуте, где праздничные мероприятия прошли в 11 храмах, заранее проверили антитеррористическую защищенность объектов, установив на входах металлоискатели. В Казанском соборе Татарстана богослужение провел митрополит Кирилл, собрав сотни верующих, включая семьи с детьми.

В Мелитополе городская администрация сообщила о праздничных службах, а губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздравил жителей с наступающей Пасхой. Уральский полпред Артем Жога также обратился к верующим с поздравлениями, напомнив, что Благодатный огонь будет доставлен в Екатеринбург к пасхальным торжествам 20 апреля, которые завершатся традиционным крестным ходом от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови.

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Православные христиане 13 апреля в России празднуют Вход Господень в Иерусалим, известный также как Вербное воскресенье. Праздник отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. В этот день верующие приносят в церковь ветки вербы для того, чтобы их освятили. После церковной службы их принято хранить в доме на протяжении всего года. Считается, что это способствует защите жилища от несчастий. В разных городах России провели торжественные богослужения в честь этого события. Как православные отметили Вербное воскресенье — в материале URA.RU.  В Москве праздничную литургию в Храме Христа Спасителя возглавил Патриарх Кирилл. Священнослужители были в зеленых облачениях, символизирующих вечную жизнь. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Вербное воскресенье пришлось на время возвращения весны в Москву, и поздравил россиян с праздником. В регионах также провели праздничные богослужения. В Якутске службу вел архиепископ Якутский и Ленский Роман в Преображенском кафедральном соборе. Челябинская епархия пригласила верующих в новый кафедральный собор Рождества Христова. В Сургуте, где праздничные мероприятия прошли в 11 храмах, заранее проверили антитеррористическую защищенность объектов, установив на входах металлоискатели. В Казанском соборе Татарстана богослужение провел митрополит Кирилл, собрав сотни верующих, включая семьи с детьми. В Мелитополе городская администрация сообщила о праздничных службах, а губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздравил жителей с наступающей Пасхой. Уральский полпред Артем Жога также обратился к верующим с поздравлениями, напомнив, что Благодатный огонь будет доставлен в Екатеринбург к пасхальным торжествам 20 апреля, которые завершатся традиционным крестным ходом от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови.
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