Челябинцев пригласили на вербное воскресенье в новый кафедральный собор. Фото

11 апреля 2025 в 14:19 Размер текста - 17 +

Богослужение пройдет 13 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцев и гостей города приглашают на праздничное воскресное богослужение в новый кафедральный собор имени Рождества Христова. Оно состоится в вербное воскресенье 13 апреля, сообщает пресс-служба Челябинской епархии. «Приглашаем вас на праздничное архиерейское богослужение 13 апреля, которое пройдет в новом кафедральном соборе Рождества Христова. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничную Божественную литургию в нижнем храме. Начало службы в 09:45», — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. В храмах в субботу вечером (12 апреля) и в сам день праздника (13 апреля) верующие стоят с веточками верб. В этот день священнослужители освящают вербы прихожан. Принято после церковной службы приносить их домой и хранить весь год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцев и гостей города приглашают на праздничное воскресное богослужение в новый кафедральный собор имени Рождества Христова. Оно состоится в вербное воскресенье 13 апреля, сообщает пресс-служба Челябинской епархии. «Приглашаем вас на праздничное архиерейское богослужение 13 апреля, которое пройдет в новом кафедральном соборе Рождества Христова. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничную Божественную литургию в нижнем храме. Начало службы в 09:45», — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. В храмах в субботу вечером (12 апреля) и в сам день праздника (13 апреля) верующие стоят с веточками верб. В этот день священнослужители освящают вербы прихожан. Принято после церковной службы приносить их домой и хранить весь год.