Челябинцев пригласили на вербное воскресенье в новый кафедральный собор. Фото

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Алексей Лошкин на объезде территорий города. Челябинск, храм, церковь, кафедральный собор, собор рождества христова
Богослужение пройдет 13 апреля Фото:

Челябинцев и гостей города приглашают на праздничное воскресное богослужение в новый кафедральный собор имени Рождества Христова. Оно состоится в вербное воскресенье 13 апреля, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«Приглашаем вас на праздничное архиерейское богослужение 13 апреля, которое пройдет в новом кафедральном соборе Рождества Христова. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничную Божественную литургию в нижнем храме. Начало службы в 09:45», — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

В храмах в субботу вечером (12 апреля) и в сам день праздника (13 апреля) верующие стоят с веточками верб. В этот день священнослужители освящают вербы прихожан. Принято после церковной службы приносить их домой и хранить весь год.

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Челябинцев и гостей города приглашают на праздничное воскресное богослужение в новый кафедральный собор имени Рождества Христова. Оно состоится в вербное воскресенье 13 апреля, сообщает пресс-служба Челябинской епархии. «Приглашаем вас на праздничное архиерейское богослужение 13 апреля, которое пройдет в новом кафедральном соборе Рождества Христова. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничную Божественную литургию в нижнем храме. Начало службы в 09:45», — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. В храмах в субботу вечером (12 апреля) и в сам день праздника (13 апреля) верующие стоят с веточками верб. В этот день священнослужители освящают вербы прихожан. Принято после церковной службы приносить их домой и хранить весь год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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