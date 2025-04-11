Челябинцев и гостей города приглашают на праздничное воскресное богослужение в новый кафедральный собор имени Рождества Христова. Оно состоится в вербное воскресенье 13 апреля, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.
«Приглашаем вас на праздничное архиерейское богослужение 13 апреля, которое пройдет в новом кафедральном соборе Рождества Христова. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничную Божественную литургию в нижнем храме. Начало службы в 09:45», — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.
В храмах в субботу вечером (12 апреля) и в сам день праздника (13 апреля) верующие стоят с веточками верб. В этот день священнослужители освящают вербы прихожан. Принято после церковной службы приносить их домой и хранить весь год.
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