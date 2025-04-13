Британия хочет использовать ценовой предел на экспорт российской нефти для давления на Россию и принуждения Москвы к выгодным для Запада переговорам. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
«Великобритания сейчас работает вместе со своими международными партнерами, чтобы найти способ использовать ценовой предел [для экспорта нефти] для защиты Украины. Одновременно [они хотят] подтолкнуть Кремль к участию в мирном процессе», — пишет британская газета.
Эксперты The Guardian рассказали о предложениях о «закручивании гаек» в отношении Кремля. Так, рассматривается возможность снизить ценовой предел ниже 60 долларов за баррель.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее, что российский лидер Владимир Путин открыт для ведения мирных переговоров, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении вторичных тарифов на экспорт российской нефти. Кроме того, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов уточнил URA.RU, что ужесточение санкций против нефтяной отрасли России способно наоборот принести бюджету страны сверхдоходы. Как это возможно — узнаете в материале агентства.
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