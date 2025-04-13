13 апреля 2025

В Тюмени выросло число коррупционных преступлений

Количество фактов коррупции в Тюменской области выросло за год на четверть
© Служба новостей «URA.RU»
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Выявленных фактов коррупции в Тюменской области стало больше почти на четверть
Выявленных фактов коррупции в Тюменской области стало больше почти на четверть Фото:

В Тюменской области в первом квартале года выявили на 23,1% больше коррупционных преступлений, чем годом ранее. Об этом в отчете о состоянии преступности на территории региона сообщает региональная прокуратура.

«На 23,1% больше выявлено преступлений коррупционной направленности. Выросло число хищений, количество преступлений среди несовершеннолетних», — говорится в отчете.

Отмечается, что меньше стало убийств и разбойных нападений, преступлений в сфере ЖКХ и фактов незаконного оборота оружия. В целом же количество выявленных преступлений по сравнению с первым кварталом 2024 года выросло на 14%.

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В Тюменской области в первом квартале года выявили на 23,1% больше коррупционных преступлений, чем годом ранее. Об этом в отчете о состоянии преступности на территории региона сообщает региональная прокуратура. «На 23,1% больше выявлено преступлений коррупционной направленности. Выросло число хищений, количество преступлений среди несовершеннолетних», — говорится в отчете. Отмечается, что меньше стало убийств и разбойных нападений, преступлений в сфере ЖКХ и фактов незаконного оборота оружия. В целом же количество выявленных преступлений по сравнению с первым кварталом 2024 года выросло на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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