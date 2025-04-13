В Тюмени выросло число коррупционных преступлений

В Тюменской области в первом квартале года выявили на 23,1% больше коррупционных преступлений, чем годом ранее. Об этом в отчете о состоянии преступности на территории региона сообщает региональная прокуратура.
«На 23,1% больше выявлено преступлений коррупционной направленности. Выросло число хищений, количество преступлений среди несовершеннолетних», — говорится в отчете.
Отмечается, что меньше стало убийств и разбойных нападений, преступлений в сфере ЖКХ и фактов незаконного оборота оружия. В целом же количество выявленных преступлений по сравнению с первым кварталом 2024 года выросло на 14%.
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