Дегтярев спрогнозировал, что на Олимпиаде в США россияне выступят с флагом и гимном

Дегтярев: сборная РФ будет участвовать в Олимпиаде-2028 с флагом и гимном
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Россия примет участие в ОИ-2028 под своим флагом и гимном, заявил Дегтярев
Россия примет участие в ОИ-2028 под своим флагом и гимном, заявил Дегтярев Фото:

Национальная сборная России сможет участвовать в Олимпийских играх 2028 года с национальным флагом и гимном. Об это заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Шансы на подобный исход он оценил в 99%. Игры в 2028 году пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

«Мой прогноз: 99% будет национальная сборная России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 28-м году летом», — заявил Дегтярев.

Ранее он также заявил, что впервые за многие годы спортсмены из России примут участие в Универсиаде 2025 года, которая пройдет в Германии. По его словам, россияне поучаствуют в 18 видах спорта, передает RT.

Он также отметил, что МОК споро восстановит в правах Олимпийский комитет России. По его словам, решение об этом будет принято в два?три месяца.

С момента начала специальной военной операции российские спортсмены были исключены из участия в международных соревнованиях по ряду дисциплин. По рекомендациям Международного олимпийского комитета, проведение международных спортивных мероприятий на территории Российской Федерации также было приостановлено.

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Национальная сборная России сможет участвовать в Олимпийских играх 2028 года с национальным флагом и гимном. Об это заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Шансы на подобный исход он оценил в 99%. Игры в 2028 году пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. «Мой прогноз: 99% будет национальная сборная России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 28-м году летом», — заявил Дегтярев. Ранее он также заявил, что впервые за многие годы спортсмены из России примут участие в Универсиаде 2025 года, которая пройдет в Германии. По его словам, россияне поучаствуют в 18 видах спорта, передает RT. Он также отметил, что МОК споро восстановит в правах Олимпийский комитет России. По его словам, решение об этом будет принято в два?три месяца. С момента начала специальной военной операции российские спортсмены были исключены из участия в международных соревнованиях по ряду дисциплин. По рекомендациям Международного олимпийского комитета, проведение международных спортивных мероприятий на территории Российской Федерации также было приостановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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