Мэр и режиссер из ЯНАО подсказали, что читать и смотреть о Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории и культуре России, породив множество художественных произведений, книг и кинокартин, и у каждого человека есть свои, особенные, запавшие в душу. Корреспондент URA.RU пообщался с главой Лабытнанги Мариной Тресковой и экспертом в кино, главным режиссером Окружного центра национальных культур ЯНАО Андреем Сотниковым и выяснил, что стоит почитать и посмотреть жителям Ямала, чтобы больше проникнуться историей и узнать о Великой Отечественной войне.
Какие фильмы пересматривает каждый год глава Лабытнанги Марина Трескова
«А зори здесь тихие...» — эту книгу и фильм рекомендует ямальцам глава Лабытнанги Марина Трескова. Повесть Бориса Васильева о судьбе пяти самоотверженных девушек-военнослужащих зенитной батареи и их командира-страшины во время Великой Отечественной войны была написана в 1969 году, на экраны фильм вышел в 1972-м.
«Эта книга и именно этот фильм — на все времена. Сегодня они особенно актуальны. На мой взгляд, в них пронзительно и убедительно говорится о том, как в самый сложный час для Родины человек принимает решение сделать все возможное – и невозможное, – чтобы остановить врага, посягнувшего на ее свободу и независимость. И даже смерть не кажется для этого слишком высокой ценой. И пятеро девочек-зенитчиц заплатили эту страшную цену, но не пропустили вражеских диверсантов», — рассказала Марина Трескова URA.RU.
Молодому поколению глава Лабытнанги рекомендует к просмотру фильм 2001 года «В августе 44-го». Он снят по книге Владимира Богомолова «Момент истины» о работе контрразведки СМЕРШ на территории уже освобожденной Белоруссии.
«Хотя автор романа не принял эту экранизацию, но мне кажется, что и тонкий психологизм сюжета, и сильный актерский состав понравятся молодому поколению. А это очень важно в современных реалиях», — рекомендует собеседница. Марина Трескова отметила, что сама любит этот фильм и пересматривает его каждый год в День Победы.
Советует Трескова и легендарную эпопею Сергея Бондарчука — фильм «Они сражались за Родину», снятый по книге Михаила Шолохова. По мнению собеседницы, он «проникает под кожу» своей искренностью, простотой, правдивостью и невероятной мощью эмоционального воздействия.
«Ты буквально сам проживаешь каждую минуту экранного времени. Порой я боюсь, что у меня не выдержит сердце, как у Василия Шукшина, который умер во время съемок этого большого и настоящего во всех смыслах этих слов кино», — рассказывает Марина Трескова.
Среди ее рекомендаций также «Повесть о настоящем человеке». Это книга писателя-фронтовика Бориса Полевого, написанная за 19 дней, но ставшая поистине «бессмертной». «Она рассказывает о реальной судьбе летчика Алексея Маресьева, которая заставляет поверить в поистине безграничные возможности человеческого духа. Когда опускаются руки и кажется, что нет сил, всегда вспоминаю Маресьева и думаю: „Он смог, а я?“», — делится глава Лабытнанги.
Марина Трескова отметила еще одно произведение — «Щит и меч». Роман Вадима Кожевникова и экранизация Владимира Басова со Станиславом Любшиным и Олегом Янковским. «Книга и фильм, которым веришь. Именно здесь впервые прозвучала песня „С чего начинается Родина...“. И, как говорил исполнитель главной роли, именно этот фильм когда-то повлиял на решение Владимира Владимировича Путина стать разведчиком», — заключила Трескова.
Топ произведений о войне от ямальского режиссера Андрея Сотникова
Главный режиссер Окружного Центра национальных культур ЯНАО Андрей Сотников считает, что тематика войны, как и сама история, является зеркалом, отражающим не только прошлое, но и настоящее. Для сегодняшнего поколения важно понять, какую ценность имеет свобода, мир и память, и какие уроки можно извлечь из тех событий. Вот какие книги о войне рекомендует режиссер читателям URA.RU.
«Война и Мир» Льва Толстого — книга посвящена наполеоновским войнам, но она глубоко раскрывает тему войны и ее влияния на судьбы людей. «Толстой для меня — гениальный мастер, который показывает войну как часть жизни, но не жизнь как часть войны», — рассказывает Сотников.
В топе Сотникова также произведение Николая Лескова — «Левша». Писатель показывает, как даже самый обычный человек может оказаться в центре исторических событий и оставить свой след. «Это история о человеке, который умудряется сохранить свою человечность даже в условиях войны», — делится собеседник. Андрей Сотников отметил и роман Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». По мнению режиссера, это одно из лучших произведений, показывающих войну не только на фронте, но и в тылу, через наблюдение разведчика.
Среди фильмов Андрей Сотников отмечает «Иди и смотри» 1985 года режиссера Элема Климова. Собеседник считает, что это классика, которая до сих поражает своей правдой. «Фильм показывает войну через глаза ребенка, и это один из самых реалистичных и эмоциональных фильмов о Великой Отечественной войне. „Иди и смотри“ — фильм, который нужно посмотреть каждому, кто хочет понять, что такое война на самом деле», — делится Андрей Викторович.
Режиссер рекомендует к просмотру фильм «Солнце», который был создан Александром Сокуровым, картина вышла на экраны в 2005 году. «Фильм о последних днях войны, показывающий, как солдаты встречают победу. Картина о человечности, надежде и сложном пути к миру», — рассказывает режиссер.
«Почему я выбрал именно эти книги и фильмы? Эти произведения показывают, что война — это не только пушки и солдаты, но и человек, который должен бороться не только за жизнь, но и за сохранение своей души», — делится Андрей Сотников.
Как режиссер относится к новинкам и какой фильм считает шедевром
Мнение о том, будто «только старые советские ленты правдиво показывают войну», широко распространено — но так ли это на самом деле? Андрей Сотников поделился своим мнением и назвал фильм, который считает шедевром.
«По мне, вот чем хороши классические военные фильмы… Аутентичностью — многие сняты участниками войны или их современниками. Например, "Они сражались за Родину" Бондарчука-старшего… Это шедевр», — рассказывает режиссер.
Андрей Сотников назвал еще несколько критериев, которые выделяют старые советские фильмы. «Эмоциональная достоверность — меньше пафоса, больше „окопной правды“. Идеологическая ясность — четкое разделение добра и зла», — делится режиссер.
Но и некоторые новинки Андрей Сотников рекомендует к просмотру. Средин них — «Солдатик», картина 2019 года от режиссера Виктории Фанасютиной. «История самого юного сына полка (6 лет) без излишней слащавости. Здесь хороший акцент на детском восприятии ужасов войны», — рассказывает собеседник. Для семейного просмотра Сотников рекомендует фильм Сергея Мокрицкого «Первый Оскар», снятый в 2022 году.
Среди рекомендаций еще одна картина — «Калашников». Это фильм Константина Буслова, снят в 2020 году. «Не совсем про войну, но о создании легендарного автомата в военных условиях. Показ трудового подвига в тылу», — советует Сотников.
«Важно сказать о проблемах современных военных фильмов. Переизбыток компьютерной графики (например, "Сталинград" Бондарчука-младшего). Попытки "осовременить" героев, из-за чего они теряют связь с эпохой. Иногда патриотизм подменяется пропагандой. Но есть ли прогресс? Да, если режиссеры изучают архивы и мемуары, как в "Девятаеве" Тимура Бекмамбетова. Делают акцент на человеческих историях, а не на спецэффектах. Избегают шаблонов. Война — это не только подвиги, но и страх, горе, сложный выбор», — подчеркивает эксперт.
Сотников считает важным, чтобы новое кино не копировало старое — оно должно искать свой язык. Он выделил фильм «Белый тигр» Карена Шахназарова — по его мнению это спорный, но оригинальный взгляд на тему.
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