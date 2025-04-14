«Почти два года в СИЗО»: экс-депутат гордумы Челябинска Паутов остался в изоляции

Челябинский облсуд 14 апреля продлил на три месяца срок в СИЗО экс-депутату гордумы Челябинска Виталию Паутову, обвиняемому в мошенничестве и посредничестве при передаче взяток. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.
«Суд удовлетворил ходатайство. Срок Паутова в СИЗО продлен до 16 июля 2025 года», — рассказал источник.
Таким образом срок Паутова в СИЗО составит 21 месяц. Но, по данным агентства, под суд его отправят еще до его истечения. Экс-депутат уже знакомится с материалами дела.
URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Ответ будет опубликован после получения.
Паутов был задержан в середине октября 2023 года. С тех пор он находится в СИЗО. Изначально депутата обвиняли в посредничестве при передаче взяток. По версии следствия, он носил деньги в мэрию города за получение разрешения на строительство дома по улице Сулимова. По версии следствия, Паутов получал деньги от гендиректора ООО «Челябинскавтотранс» Алексея Алексеенко. Его также обвинили в посредничестве. Материалы по делу коммерсанта сейчас рассматривает суд.
В ходе расследования следователи вышли на другие эпизоды преступной деятельности Паутова. Выяснилось, что ранее депутат уже приходил к коммерсантам с предложением выступить в роли посредника. При этом указанные услуги выполнять не собирался. К посредничеству прибавились несколько эпизодов мошенничества.
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