МИД РФ заявил о сходке ВСУ и НАТО в Сумах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недавний удар по Сумам, в результате которого, по данным украинской стороны, погибли мирные жители. Он заявил, что на пораженном объекте находились украинские военачальники и их «западные коллеги», координируюющие действия против России.
«У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная „сходка“ украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого…», — заявил Лавров в интервью «Коммерсанту». Он уточнил, что Россия располагает данными о том, что украинские командиры на объекте встречались с военными из стран НАТО.
Ранее сообщалось, что российские военные выпустили две оперативно-тактические ракеты «Искандер-М», нацеленные на место проведения собрания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в городе Сумы. В результате атаки было ликвидировано свыше 60 украинских военных. Отмечается, что в результате удара погиб бывший заместитель командира бригады 26-й артиллерийской бригады и командир воинской части А 1476, полковник ВСУ Юрий Юла.
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