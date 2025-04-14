Поджигатель вертолета МЧС в Остафьево захотел на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фигурант дела о поджоге вертолета МЧС в Остафьево подал ходатайство об отправке на СВО
Фигурант дела о поджоге вертолета МЧС в Остафьево подал ходатайство об отправке на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один из обвиняемых в поджоге вертолета МЧС в аэропорту «Остафьево», выразил желание участвовать в специальной военной операции. Об этом стало известно во время заседания 2-го Западного окружного военного суда. На СВО попросился Даниил Ямсков.

«Есть ходатайство о том, что он просит отправить его на СВО», — сказала адвокат Ямскова. Его слова передает РИА «Новости».

В ночь на 26 апреля 2024 гожа группа подождгла вертолет в Остафьево, принадлежавший государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». ФСБ задержала пять человек.

Им предъявлены обвинения по статьям 205 УК РФ (теракт) и 281 УК РФ (диверсия). Среди подсудимых — Станислав Хамидулин, Даниил Ямсков, Роман Яковец, Никита Булгаков и Анастасия Мочалина.

Прокурор предложил назначить Хамидулину, Ямскову, Яковцу и Булгакову наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых первые пять лет предлагается отбывать в тюремном заключении, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Для Мочалиной прокурор запросил 13 лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из обвиняемых в поджоге вертолета МЧС в аэропорту «Остафьево», выразил желание участвовать в специальной военной операции. Об этом стало известно во время заседания 2-го Западного окружного военного суда. На СВО попросился Даниил Ямсков. «Есть ходатайство о том, что он просит отправить его на СВО», — сказала адвокат Ямскова. Его слова передает РИА «Новости». В ночь на 26 апреля 2024 гожа группа подождгла вертолет в Остафьево, принадлежавший государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». ФСБ задержала пять человек. Им предъявлены обвинения по статьям 205 УК РФ (теракт) и 281 УК РФ (диверсия). Среди подсудимых — Станислав Хамидулин, Даниил Ямсков, Роман Яковец, Никита Булгаков и Анастасия Мочалина. Прокурор предложил назначить Хамидулину, Ямскову, Яковцу и Булгакову наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых первые пять лет предлагается отбывать в тюремном заключении, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Для Мочалиной прокурор запросил 13 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...