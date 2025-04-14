Поджигатель вертолета МЧС в Остафьево захотел на СВО

Один из обвиняемых в поджоге вертолета МЧС в аэропорту «Остафьево», выразил желание участвовать в специальной военной операции. Об этом стало известно во время заседания 2-го Западного окружного военного суда. На СВО попросился Даниил Ямсков.
«Есть ходатайство о том, что он просит отправить его на СВО», — сказала адвокат Ямскова. Его слова передает РИА «Новости».
В ночь на 26 апреля 2024 гожа группа подождгла вертолет в Остафьево, принадлежавший государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». ФСБ задержала пять человек.
Им предъявлены обвинения по статьям 205 УК РФ (теракт) и 281 УК РФ (диверсия). Среди подсудимых — Станислав Хамидулин, Даниил Ямсков, Роман Яковец, Никита Булгаков и Анастасия Мочалина.
Прокурор предложил назначить Хамидулину, Ямскову, Яковцу и Булгакову наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых первые пять лет предлагается отбывать в тюремном заключении, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Для Мочалиной прокурор запросил 13 лет лишения свободы.
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