В Уфе отправили в СИЗО генерального директора московской компании «АльмакорГруп», которая строит ключевую для Екатеринбурга развязку у концерна «Калина». Бизнесмена обвинили по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере), рассказали в пресс-службе СУ СКР Башкирии.
По версии следствия, компания получила контракт на реконструкцию аэропорта в Челябинской области на 6,6 млрд рублей. «В дальнейшем фигурант предоставил заказчику акты выполненных работ с завышенными объемами», — уточнили в ведомстве. Из-за нарушений условий контракта договор с компанией был расторгнут, а часть предоплаченных 6,1 млрд рублей была похищена.
Правоохранители продолжают расследование. Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ России.
Ранее URA.RU сообщало, что налоговая приостановила операции по счетам «АльмакорГруп», испытывающего серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками.
Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у генподрядчика. При этом разрывать контракт с «АльмакорГруп» мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года.
В январе 2025-го появилась информация, что строительство развязки подорожало с 7,7 до 8,27 миллиарда рублей. Срок завершения работ по контракту сдвинулся на август 2026 года. Эстакаду по левому проезду, который ведет от улицы Комсомольской до Базового переулка, запустили 30 января. Протяженность нового участка составила 1,2 километра.
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