Алла Пугачева в цифрах: 60 лет на сцене в статистике

Алла Пугачева — Примадонна российской эстрады и одна из самых известных женщин России. В ее исполнении прозвучали более чем 500 песен на 8 языках мира, и он завоевала сердца не только миллионов россиян, но поклонников во многих других странах. 15 апреля Алле Пугачевой исполняется 76 лет. URA.RU собрало самые интересные факты их ее личной и творческой жизни.
Альбомы и более 250 миллионов копий
- Количество сольных альбомов, которые выпустила певица, — 17, большая часть из них вышла в период с 1978 по 2008 год. Самые популярные из них: «Зеркало души» (1977), «Арлекино и другие» (1979),
- В 2022 году BBC добавило Аллу Пугачеву в топ-100 самых влиятельных женщин.
- По данным издания, певица продала более 250 миллионов записей своих песен, а в ее репертуаре вообще свыше 500 композиций.
- Песни Пугачевой были популярны в странах Восточной Европы и Центральной Азии, Западной Европы, Польше, ГДР, Чехословакии, Болгарии, Японии, Швеции, Финляндии.
Доходы Аллы Пугачевой
- В начале карьеры Аллы Пугачевой, до 1975 года, ставка артистки за концерт составляла 10 рублей.
- В 1985 году, после получения звание народной артистки РСФСР, гонорары составляли 38 рублей с доплатой в 9 рублей.
- Доходы за период с 2005 по 2015 год, по подсчетам Forbes, составили 41,5 млн долларов.
- За 50 лет карьеры Алла Пугачева заработала свыше 150 миллионов долларов, подсчитало Forbes Russia.
- В марте 2024 года выпуск альбома «P. S.» принес Пугачевой более 20 млн рублей за первые дни скачиваний.
- Пенсия Пугачевой составляет 90 тысяч рублей. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU сообщил, что артистка получает выплату, несмотря на отъезд из России.
Недвижимость Аллы Пугачевой
- Общая стоимость недвижимости Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина превышает 4 млрд рублей, пишет "Комсомольская правда".
- В собственности замок в деревне Грязь, столичная квартира родителей Галкина на Новочеремушкинской улице, недвижимость Пугачевой в Филипповском переулке с машиноместом, два гаража и земельный участок в домостроительном комбинате «Творчество».
- В Лимасоле пентхаус площадью 470 квадратных метров.
Восемь мужчин Аллы Пугачевой
Миколас Орбакас. В браке с 1969 по 1973 год
С литовским цирковым артистом Пугачева познакомилась в эстрадно-цирковом училище. Уже через четыре месяца пара поженилась. В браке родилась дочь Кристина. Супруги редко виделись из-за постоянных гастролей Пугачевой и в ноябре 1973 года они развелись. Они остались в хороших отношения и вместе воспитывали дочь.
Александр Стефанович. В браке с 1978 по 1980 год
Стефанович стал не только мужем Пугачевой, но и ее продюсером и имиджмейкером. С его подачи выступления артистки стали напоминать небольшие спектакли, похожие на исповеди. Именно он посоветовал артистке петь петь только на русском языке и делать упор на темы одиночества. Он также снимал клипы и фильмы с ее участием. Однако брак распался, как позже заявляла Пугачева, из-за измен Стефановича.
Владимир Кузьмин
Певец и музыкант Владимир Кузьмин познакомился в Пугачевой в 1984 году. Он привлек внимание артистки после публикации в газете. Их отношения были яркими, но недолгими. Кузьмин не хотел оставаться в тени знаменитой певицы, что в итоге привело к разрыву отношений.
Сергей Челобанов
Знакомство Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова произошло в новогоднюю ночь с 1990-го на 1991 год во время съемок «Голубого огонька». Он стал аранжировщиком примадонны и выступал на сцене в «Рождественских встречах».
После выхода их совместной песни «Незванный гость» пошли слухи о личных отношениях между музыкантами. Хотя Челобанов утверждал о романтической связи, окружение Пугачевой это отрицало.
Павел Слободкин
Основатель ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин оказал существенное влияние на карьеру Аллы Пугачевой. Его работа над аранжировкой композиции «Арлекино» сыграла ключевую роль в ее профессиональном взлете, представив певицу широкой общественности. Существовали слухи о возможной романтической связи между Слободкиным и Пугачевой, однако эти предположения так и не получили официального подтверждения.
Евгений Болдин. В браке с 1985 по 1993 год
До того, как сделать предложение Пугачевой, Болдин являлся ее концертным директором. В общей сложности они были знакомы около 13 лет. Этот брак называли формальным, так как без штампа в паспорте их не выпускали за границу. Кроме того, расписавшись, оба очень быстро завели романы на стороне. Именно это и стало причиной развода.
Филипп Киркоров. В браке с 1994 по 2005 год
Артисты много гастролировали вместе, занимались музыкой и развивали мюзиклы в России. Несмотря на долгое ухаживание и попытки построить семью, Пугачева вскоре осознала, что брак был ошибкой. Официально брак продлился 10 лет.
Максим Галкин*. В браке с 2011 года
Алла и Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский базар». 24 декабря 2011 года они поженились, а в 2017 году обвенчались в подмосковном Михайло-Архангельском соборе. У них родились двое детей. В сентябре 2022 года Максима Галкина признали иностранным агентом. В Минюсте посчитали, что он получал деньги от Украины «при осуществлении политической деятельности». В ответ Пугачева попросила зачислить ее в ряды иноагентов, поскольку она разделяет позицию мужа. В том же году они с детьми уехали жить в Израиль. А после начала там боевых действий — на Кипр.
Трое детей и трое внуков Аллы Пугачевой
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в браке Аллы Пугачевой с ее первым мужем Миколасом Орбакасом, артистом цирка и режиссером. Лиза и Гарри Галкины появились на свет 18 сентября 2013 года, детей Пугачевой и Галкина выносила и родила суррогатная мать.
У Пугачевой трое внуков — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова. Это дети Кристины Орбакайте. Никита родился 21 мая 1991 года в браке с Владимиром Пресняковым. Сейчас юноша занимается музыкой и живет в США.
Дени появился на свет 10 мая 1998 года в браке Кристины Орбакайте с Русланом Байсаровым. Клавдия родилась 30 марта 2012 года в браке Кристины Орбакайте с Михаилом Земцовым и сейчас живет с родителями в США.
Государственные звания, награды и титул графини
- Алла Пугачева получила более 170 наград и имеет около 50 номинаций. В том числе гран-при международного песенного конкурса «Золотой Орфей» (1975), приз «Золотой микрофон» немецкой фирмы Dynacord (1981),
- В 1980 году Пугачева получила звание Заслуженные артист РСФСР и в 1985 году ей присвоили звание Народный артист РСФСР «За заслуги в области советского музыкального искусства.
- В 1991 году звание Народный артист СССР Алла получила «За большие заслуги в развитии советского эстрадного и сценического искусства».
- В 1994 году ей был вручен Титул графини «За вклад в культуру и музыкальное искусство, благотворительную деятельность».
- Певице вручены орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2009), орден «Дружба» (Азербайджан) (2009), орден Святого Месропа Маштоца (Армения) (2009), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014);
- признана лучшей певицей XX века в Восточной Европе по версии премии «Звуковая дорожка»;
- названа живой легендой и лучшей исполнительницей десятилетия 1990-х годов по версии премии «Овация»;
- включена в «Зал славы Top Hit Music Awards».
10 фильмов с участием Аллы Пугачевой
- «Женщина, которая поет» (1978) — Анна Стрельцова, главная роль;
- «Пена» (1979) — певица на кинофестивале (нет в титрах);
- «Бабушки надвое сказали...» (1979) — камео;
- «Пришла и говорю» (1985) — главная роль;
- «Сезон чудес» (1985) — таксистка;
- «Как стать звездой» (1986) — камео;
- «Джулия» (1992) — камео;
- «Королевство кривых зеркал» (2007) — Примадонна.
- «Щелкунчик и Крысиный Король» (2010) — Крысиная королева, Фрау Эва (озвучивание).
- «За двумя зайцами» (2004) — Тоня Коровяк.
Восемь композиторов, которые написали песни для Пугачевой
- Раймонд Паулс. Автор хитов «Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы», «Делу время» и «Без меня»
Марк Минков. Написал музыку к песням «Не отрекаются, любя» и «Ты на свете есть».
- Александр Зацепин. Автор песен «Если долго мучиться», «Волшебник-недоучка», «Любовь одна виновата» и других.
- Юрий Чернавский. Написал музыку к песням «Робинзон», «Белая дверь», «Сирена», «Я не могу без тебя» и другим.
- Борис Рычков. Автор песен «Все могут короли» и «Не обещай».
- Игорь Николаев. Написал для Пугачевой хиты «Расскажите, птицы», «Паромщик», «Две звезды» и многие другие.
- Аркадий Укупник. Автор песен «Сильная женщина» и «Стена».
- Татьяна Снежина. Написала песню «Позови меня с собой», которая получила популярность после исполнения Аллой Пугачевой.
Необычные факты из жизни Аллы Пугачевой
- Гонорар от первой заграничной поездки Пугачевой в Германию составил 10 долларов. Его хватило на две пары туфель;
- Алла Пугачева боится летать на самолетах и практически никогда не использует этот вид транспорта. Для перевозки примадонны на дальние расстояния традиционно арендуют вагон поезда.
- Легендарная растрепанная прическа Пугачевой появилась случайно — певица "переборщила" с химией перед концертом в Польше.
*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
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