Алла Пугачева в цифрах: 60 лет на сцене в статистике

Алла Пугачева отмечает 76-летие 15 апреля 2025
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Алла Пугачева отмечает день рождения 15 апреля
Алла Пугачева отмечает день рождения 15 апреля Фото:

Алла Пугачева — Примадонна российской эстрады и одна из самых известных женщин России. В ее исполнении прозвучали более чем 500 песен на 8 языках мира, и он завоевала сердца не только миллионов россиян, но поклонников во многих других странах. 15 апреля Алле Пугачевой исполняется 76 лет. URA.RU собрало самые интересные факты их ее личной и творческой жизни. 

Альбомы и более 250 миллионов копий

Алла Пугачева более 50 лет на сцене
Алла Пугачева более 50 лет на сцене
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  • Количество сольных альбомов, которые выпустила певица, — 17, большая часть из них вышла в период с 1978 по 2008 год. Самые популярные из них: «Зеркало души» (1977), «Арлекино и другие» (1979), 
  • В 2022 году BBC добавило Аллу Пугачеву в топ-100 самых влиятельных женщин.
  • По данным издания, певица продала более 250 миллионов записей своих песен, а в ее репертуаре вообще свыше 500 композиций.
  • Песни Пугачевой были популярны в странах Восточной Европы и Центральной Азии, Западной Европы, Польше, ГДР, Чехословакии, Болгарии, Японии, Швеции, Финляндии.

Доходы Аллы Пугачевой

  • В начале карьеры Аллы Пугачевой, до 1975 года, ставка артистки за концерт составляла 10 рублей.
  • В 1985 году, после получения звание народной артистки РСФСР, гонорары составляли 38 рублей с доплатой в 9 рублей.
  • Доходы за период с 2005 по 2015 год, по подсчетам Forbes, составили 41,5 млн долларов.
  • За 50 лет карьеры Алла Пугачева заработала свыше 150 миллионов долларов, подсчитало Forbes Russia.
  • В марте 2024 года выпуск альбома «P. S.» принес Пугачевой более 20 млн рублей за первые дни скачиваний.
  • Пенсия Пугачевой составляет 90 тысяч рублей. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU сообщил, что артистка получает выплату, несмотря на отъезд из России. 

Недвижимость Аллы Пугачевой

  • Общая стоимость недвижимости Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина превышает 4 млрд рублей, пишет "Комсомольская правда".
  • В собственности замок в деревне Грязь, столичная квартира родителей Галкина на Новочеремушкинской улице, недвижимость Пугачевой в Филипповском переулке с машиноместом, два гаража и земельный участок в домостроительном комбинате «Творчество».
  • В Лимасоле пентхаус площадью 470 квадратных метров. 

Восемь мужчин Аллы Пугачевой

Миколас Орбакас был первым супругом Пугачевой
Миколас Орбакас был первым супругом Пугачевой
Фото:

Миколас Орбакас. В браке с 1969 по 1973 год

С литовским цирковым артистом Пугачева познакомилась в эстрадно-цирковом училище. Уже через четыре месяца пара поженилась. В браке родилась дочь Кристина. Супруги редко виделись из-за постоянных гастролей Пугачевой и в ноябре 1973 года они развелись. Они остались в хороших отношения и вместе воспитывали дочь. 

Александр Стефанович. В браке с 1978 по 1980 год

Стефанович стал не только мужем Пугачевой, но и ее продюсером и имиджмейкером. С его подачи выступления артистки стали напоминать небольшие спектакли, похожие на исповеди. Именно он посоветовал артистке петь петь только на русском языке и делать упор на темы одиночества. Он также снимал клипы и фильмы с ее участием. Однако брак распался, как позже заявляла Пугачева, из-за измен Стефановича. 

Кузьмин не хотел оставаться в тени артистки
Кузьмин не хотел оставаться в тени артистки
Фото:

Владимир Кузьмин

Певец и музыкант Владимир Кузьмин познакомился в Пугачевой в 1984 году. Он привлек внимание артистки после публикации в газете. Их отношения были яркими, но недолгими. Кузьмин не хотел оставаться в тени знаменитой певицы, что в итоге привело к разрыву отношений.

Сергей Челобанов

Челобанов подтверждал роман с Пугачевой
Челобанов подтверждал роман с Пугачевой
Фото:

Знакомство Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова произошло в новогоднюю ночь с 1990-го на 1991 год во время съемок «Голубого огонька». Он стал аранжировщиком примадонны и выступал на сцене в «Рождественских встречах».

После выхода их совместной песни «Незванный гость» пошли слухи о личных отношениях между музыкантами. Хотя Челобанов утверждал о романтической связи, окружение Пугачевой это отрицало.

Павел Слободкин

Основатель ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин оказал существенное влияние на карьеру Аллы Пугачевой. Его работа над аранжировкой композиции «Арлекино» сыграла ключевую роль в ее профессиональном взлете, представив певицу широкой общественности. Существовали слухи о возможной романтической связи между Слободкиным и Пугачевой, однако эти предположения так и не получили официального подтверждения.

Евгений Болдин. В браке с 1985 по 1993 год

До того, как сделать предложение Пугачевой, Болдин являлся ее концертным директором. В общей сложности они были знакомы около 13 лет. Этот брак называли формальным, так как без штампа в паспорте их не выпускали за границу. Кроме того, расписавшись, оба очень быстро завели романы на стороне. Именно это и стало причиной развода. 

Филипп Киркоров. В браке с 1994 по 2005 год

Киркоров и Пугачева венчались в церкви
Киркоров и Пугачева венчались в церкви
Фото:

Артисты много гастролировали вместе, занимались музыкой и развивали мюзиклы в России. Несмотря на долгое ухаживание и попытки построить семью, Пугачева вскоре осознала, что брак был ошибкой. Официально брак продлился 10 лет. 

Максим Галкин*. В браке с 2011 года

Алла и Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский базар». 24 декабря 2011 года они поженились, а в 2017 году обвенчались в подмосковном Михайло-Архангельском соборе. У них родились двое детей. В сентябре 2022 года Максима Галкина признали иностранным агентом. В Минюсте посчитали, что он получал деньги от Украины «при осуществлении политической деятельности». В ответ Пугачева попросила зачислить ее в ряды иноагентов, поскольку она разделяет позицию мужа. В том же году они с детьми уехали жить в Израиль. А после начала там боевых действий — на Кипр.

Трое детей и трое внуков Аллы Пугачевой

Дочь Пугачевой Кристина родила троих детей
Дочь Пугачевой Кристина родила троих детей
Фото:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в браке Аллы Пугачевой с ее первым мужем Миколасом Орбакасом, артистом цирка и режиссером. Лиза и Гарри Галкины появились на свет 18 сентября 2013 года, детей Пугачевой и Галкина выносила и родила суррогатная мать. 

У Пугачевой трое внуков — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова. Это дети Кристины Орбакайте. Никита родился 21 мая 1991 года в браке с Владимиром Пресняковым. Сейчас юноша занимается музыкой и живет в США.

Дени появился на свет 10 мая 1998 года в браке Кристины Орбакайте с Русланом Байсаровым. Клавдия родилась 30 марта 2012 года в браке Кристины Орбакайте с Михаилом Земцовым и сейчас живет с родителями в США. 

Государственные звания, награды и титул графини

Пугачева обладает Титулом графини
Пугачева обладает Титулом графини
Фото:
  • Алла Пугачева получила более 170 наград и имеет около 50 номинаций. В том числе гран-при международного песенного конкурса «Золотой Орфей» (1975), приз «Золотой микрофон» немецкой фирмы Dynacord (1981),
  • В 1980 году Пугачева получила звание Заслуженные артист РСФСР и в 1985 году ей присвоили звание Народный артист РСФСР «За заслуги в области советского музыкального искусства.
  • В 1991 году звание Народный артист СССР Алла получила «За большие заслуги в развитии советского эстрадного и сценического искусства».
  • В 1994 году ей был вручен Титул графини «За вклад в культуру и музыкальное искусство, благотворительную деятельность».
  • Певице вручены орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2009), орден «Дружба» (Азербайджан) (2009), орден Святого Месропа Маштоца (Армения) (2009), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014);
  • признана лучшей певицей XX века в Восточной Европе по версии премии «Звуковая дорожка»;
  • названа живой легендой и лучшей исполнительницей десятилетия 1990-х годов по версии премии «Овация»;
  • включена в «Зал славы Top Hit Music Awards».

10 фильмов с участием Аллы Пугачевой

  • «Женщина, которая поет» (1978) — Анна Стрельцова, главная роль;
  • «Пена» (1979) — певица на кинофестивале (нет в титрах);
  • «Бабушки надвое сказали...» (1979) — камео;
  • «Пришла и говорю» (1985) — главная роль;
  • «Сезон чудес» (1985) — таксистка;
  • «Как стать звездой» (1986) — камео;
  • «Джулия» (1992) — камео;
  • «Королевство кривых зеркал» (2007) — Примадонна.
  • «Щелкунчик и Крысиный Король» (2010) — Крысиная королева, Фрау Эва (озвучивание).
  • «За двумя зайцами» (2004) — Тоня Коровяк.

Восемь композиторов, которые написали песни для Пугачевой

Пугачевой писали песни лучшие композиторы
Пугачевой писали песни лучшие композиторы
Фото:
  • Раймонд Паулс. Автор хитов «Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы», «Делу время» и «Без меня»

Марк Минков. Написал музыку к песням «Не отрекаются, любя» и «Ты на свете есть».

  • Александр Зацепин. Автор песен «Если долго мучиться», «Волшебник-недоучка», «Любовь одна виновата» и других.
  • Юрий Чернавский. Написал музыку к песням «Робинзон», «Белая дверь», «Сирена», «Я не могу без тебя» и другим.
  • Борис Рычков. Автор песен «Все могут короли» и «Не обещай».
  • Игорь Николаев. Написал для Пугачевой хиты «Расскажите, птицы», «Паромщик», «Две звезды» и многие другие.
  • Аркадий Укупник. Автор песен «Сильная женщина» и «Стена».
  • Татьяна Снежина. Написала песню «Позови меня с собой», которая получила популярность после исполнения Аллой Пугачевой.

Необычные факты из жизни Аллы Пугачевой

  • Гонорар от первой заграничной поездки Пугачевой в Германию составил 10 долларов. Его хватило на две пары туфель;
  • Алла Пугачева боится летать на самолетах и практически никогда не использует этот вид транспорта. Для перевозки примадонны на дальние расстояния традиционно арендуют вагон поезда.
  • Легендарная растрепанная прическа Пугачевой появилась случайно — певица "переборщила" с химией перед концертом в Польше.

*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом

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Алла Пугачева — Примадонна российской эстрады и одна из самых известных женщин России. В ее исполнении прозвучали более чем 500 песен на 8 языках мира, и он завоевала сердца не только миллионов россиян, но поклонников во многих других странах. 15 апреля Алле Пугачевой исполняется 76 лет. URA.RU собрало самые интересные факты их ее личной и творческой жизни.  Альбомы и более 250 миллионов копий Доходы Аллы Пугачевой Недвижимость Аллы Пугачевой Восемь мужчин Аллы Пугачевой Миколас Орбакас. В браке с 1969 по 1973 год С литовским цирковым артистом Пугачева познакомилась в эстрадно-цирковом училище. Уже через четыре месяца пара поженилась. В браке родилась дочь Кристина. Супруги редко виделись из-за постоянных гастролей Пугачевой и в ноябре 1973 года они развелись. Они остались в хороших отношения и вместе воспитывали дочь.  Александр Стефанович. В браке с 1978 по 1980 год Стефанович стал не только мужем Пугачевой, но и ее продюсером и имиджмейкером. С его подачи выступления артистки стали напоминать небольшие спектакли, похожие на исповеди. Именно он посоветовал артистке петь петь только на русском языке и делать упор на темы одиночества. Он также снимал клипы и фильмы с ее участием. Однако брак распался, как позже заявляла Пугачева, из-за измен Стефановича.  Владимир Кузьмин Певец и музыкант Владимир Кузьмин познакомился в Пугачевой в 1984 году. Он привлек внимание артистки после публикации в газете. Их отношения были яркими, но недолгими. Кузьмин не хотел оставаться в тени знаменитой певицы, что в итоге привело к разрыву отношений. Сергей Челобанов Знакомство Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова произошло в новогоднюю ночь с 1990-го на 1991 год во время съемок «Голубого огонька». Он стал аранжировщиком примадонны и выступал на сцене в «Рождественских встречах». После выхода их совместной песни «Незванный гость» пошли слухи о личных отношениях между музыкантами. Хотя Челобанов утверждал о романтической связи, окружение Пугачевой это отрицало. Павел Слободкин Основатель ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин оказал существенное влияние на карьеру Аллы Пугачевой. Его работа над аранжировкой композиции «Арлекино» сыграла ключевую роль в ее профессиональном взлете, представив певицу широкой общественности. Существовали слухи о возможной романтической связи между Слободкиным и Пугачевой, однако эти предположения так и не получили официального подтверждения. Евгений Болдин. В браке с 1985 по 1993 год До того, как сделать предложение Пугачевой, Болдин являлся ее концертным директором. В общей сложности они были знакомы около 13 лет. Этот брак называли формальным, так как без штампа в паспорте их не выпускали за границу. Кроме того, расписавшись, оба очень быстро завели романы на стороне. Именно это и стало причиной развода.  Филипп Киркоров. В браке с 1994 по 2005 год Артисты много гастролировали вместе, занимались музыкой и развивали мюзиклы в России. Несмотря на долгое ухаживание и попытки построить семью, Пугачева вскоре осознала, что брак был ошибкой. Официально брак продлился 10 лет.  Максим Галкин*. В браке с 2011 года Алла и Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский базар». 24 декабря 2011 года они поженились, а в 2017 году обвенчались в подмосковном Михайло-Архангельском соборе. У них родились двое детей. В сентябре 2022 года Максима Галкина признали иностранным агентом. В Минюсте посчитали, что он получал деньги от Украины «при осуществлении политической деятельности». В ответ Пугачева попросила зачислить ее в ряды иноагентов, поскольку она разделяет позицию мужа. В том же году они с детьми уехали жить в Израиль. А после начала там боевых действий — на Кипр. Трое детей и трое внуков Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в браке Аллы Пугачевой с ее первым мужем Миколасом Орбакасом, артистом цирка и режиссером. Лиза и Гарри Галкины появились на свет 18 сентября 2013 года, детей Пугачевой и Галкина выносила и родила суррогатная мать.  У Пугачевой трое внуков — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова. Это дети Кристины Орбакайте. Никита родился 21 мая 1991 года в браке с Владимиром Пресняковым. Сейчас юноша занимается музыкой и живет в США. Дени появился на свет 10 мая 1998 года в браке Кристины Орбакайте с Русланом Байсаровым. Клавдия родилась 30 марта 2012 года в браке Кристины Орбакайте с Михаилом Земцовым и сейчас живет с родителями в США.  Государственные звания, награды и титул графини 10 фильмов с участием Аллы Пугачевой Восемь композиторов, которые написали песни для Пугачевой Марк Минков. Написал музыку к песням «Не отрекаются, любя» и «Ты на свете есть». Необычные факты из жизни Аллы Пугачевой *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
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