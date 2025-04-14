14 апреля 2025

Россия дала резкий ответ Западу на санкции

Лавров: Россия не бегает ни за кем и не ищет отмены введенных против нее санкций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров дал категоричный ответ по поводу антироссийских санкций
Лавров дал категоричный ответ по поводу антироссийских санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не ищет отмены введенных против нее санкций и не обращается с такими просьбами к другим странам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия самостоятельно решает свои вопросы и не зависит от мировых экономических трендов в этом плане.

«Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что решение о снятии барьеров в торговле остается за США.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее продлил антироссийские санкции, введенные его предшественником Джо Байденом. О его решении стало известно из Федерального реестра США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что другого от американской администрации не стоило ожидать другого.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не ищет отмены введенных против нее санкций и не обращается с такими просьбами к другим странам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия самостоятельно решает свои вопросы и не зависит от мировых экономических трендов в этом плане. «Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что решение о снятии барьеров в торговле остается за США. Глава Белого дома Дональд Трамп ранее продлил антироссийские санкции, введенные его предшественником Джо Байденом. О его решении стало известно из Федерального реестра США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что другого от американской администрации не стоило ожидать другого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...