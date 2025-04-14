Россия дала резкий ответ Западу на санкции

Россия не ищет отмены введенных против нее санкций и не обращается с такими просьбами к другим странам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия самостоятельно решает свои вопросы и не зависит от мировых экономических трендов в этом плане.
«Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что решение о снятии барьеров в торговле остается за США.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее продлил антироссийские санкции, введенные его предшественником Джо Байденом. О его решении стало известно из Федерального реестра США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что другого от американской администрации не стоило ожидать другого.
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