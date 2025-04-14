В Кремле дали подробности ракетного удара по Сумам: главное из заявлений Пескова

В теме удара ВС РФ по Сумам необходимо ориентироваться на информацию, предоставленную исключительно Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе общения с журналистами представитель Кремля дал ответы на различные вопросы — от санкций до переговоров по безопасности. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Санкции и переговоры
На вопрос о продлении указа президента США Дональда Трампа о санкциях против России Песков ответил, что вряд ли стоило ожидать другого решения. По его мнению, это достаточно автоматические действия со стороны Штатов. Он отметил, что Россия находится на начальном этапе нормализации отношений с США и у Кремля нет завышенных ожиданий относительно изменения положения дел.
Позиция Европы по отношению к России
На вопрос о том, насколько Европа «закостенела» в антироссийской позиции, Песков ответил, что наблюдается тенденция по усилению негативных настроений. По его словам, это лишь ведет к эскалации вокруг Украины и затрудняет поиск мирных решений. Песков выразил сожаление, что европейские столицы не склонны к переговорам, предпочитая провокации и продолжение конфликта.
Удар ВС РФ по Сумам
Песков заявил, что удары по Сумам касаются хода военной операции. «Наша военная операция не комментируется, мы ориентируемся на информацию, предоставляемую нашим оборонным ведомством. Однако я могу напомнить заявления нашего президента Владимира Путина о том, что удары наносятся исключительно по военным и околовоенным целям», — подчеркнул он.
Переговоры по безопасности в Черном море
На вопрос о безопасности в Черном море и возможных переговорах Песков не смог дать определенного ответа. Он отметил, что не понимает, о чем велась речь в турецких СМИ.
Встреча Путина и Уиткоффа
Обсуждая международные контакты, в частности, касающиеся спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Песков отметил, что подобные отношения чрезвычайно полезны и эффективны. Он подчеркнул наличие канала для передачи информации и обозначил, что эти встречи требуют тщательной подготовки и обсуждения сложных вопросов. Ожидать мгновенных результатов, по его мнению, не стоит.
Возможная встреча Путина и главы МИД Ирана
Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи, Песков уточнил, что правительство сообщит об этом. Если встреча действительно состоится, пресс-служба предоставит соответствующую информацию.
Нормализация отношений с Грузией
Песков подтвердил, что Россия готова к шагам по нормализации отношений с Грузией, но четких сроков и дорожной карты не существует. Главное, что Россия заинтересована в построении взаимовыгодных отношений со всеми странами, готовыми к этому.
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