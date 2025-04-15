Уиткофф заявил, что намечается подписание сделки по Украине между Россией и США

В ходе переговоров между США и Россией, касающихся урегулирования ситуации в Украине, наметился прогресс. Так, сделка по остановке конфликта может быть подписана в ближайшее время. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Дональда Трампа, Стивен Уиткофф.
«Вы использовали очень хорошее слово — намечается. Да, я уверен», — заявил Уиткофф, отвечая на вопрос, намечается ли подписание сделки по Украине между РФ и США. Его слова передает телеканал Fox News.
Он также упомянул, что провел три встречи с президентом России Владимиром Путиным. Последняя встреча в Санкт-Петербурге длилась 4,5 часа и проходила в присутствии помощника лидера РФ Юрия Ушакова и спецпредставителя по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами, а также руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Стивен Уиткофф отметил, что эта встреча была значимой, а работа по сделке продвигается.
Кроме того, спецпосланник Трампа добавил, что сейчас Россия и Штаты могут быть на пороге событий, которые окажут значительное влияние на мировую обстановку. При этом, по его словам, урегулирование конфликта на Украине подразумевает не только вопросы, связанные с территориальными уступками, но и обеспечение безопасности, а также отказ от планов по вступлению Киева в НАТО в рамках мирного соглашения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.