Уиткофф заявил, что намечается подписание сделки по Украине между Россией и США

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Переговоры по сделке России и США по Украине достигли значимого прогресса
Переговоры по сделке России и США по Украине достигли значимого прогресса Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В ходе переговоров между США и Россией, касающихся урегулирования ситуации в Украине, наметился прогресс. Так, сделка по остановке конфликта может быть подписана в ближайшее время. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Дональда Трампа, Стивен Уиткофф.

«Вы использовали очень хорошее слово — намечается. Да, я уверен», — заявил Уиткофф, отвечая на вопрос, намечается ли подписание сделки по Украине между РФ и США. Его слова передает телеканал Fox News.

Он также упомянул, что провел три встречи с президентом России Владимиром Путиным. Последняя встреча в Санкт-Петербурге длилась 4,5 часа и проходила в присутствии помощника лидера РФ Юрия Ушакова и спецпредставителя по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами, а также руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Стивен Уиткофф отметил, что эта встреча была значимой, а работа по сделке продвигается

Кроме того, спецпосланник Трампа добавил, что сейчас Россия и Штаты могут быть на пороге событий, которые окажут значительное влияние на мировую обстановку. При этом, по его словам, урегулирование конфликта на Украине подразумевает не только вопросы, связанные с территориальными уступками, но и обеспечение безопасности, а также отказ от планов по вступлению Киева в НАТО в рамках мирного соглашения.

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В ходе переговоров между США и Россией, касающихся урегулирования ситуации в Украине, наметился прогресс. Так, сделка по остановке конфликта может быть подписана в ближайшее время. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Дональда Трампа, Стивен Уиткофф. «Вы использовали очень хорошее слово — намечается. Да, я уверен», — заявил Уиткофф, отвечая на вопрос, намечается ли подписание сделки по Украине между РФ и США. Его слова передает телеканал Fox News. Он также упомянул, что провел три встречи с президентом России Владимиром Путиным. Последняя встреча в Санкт-Петербурге длилась 4,5 часа и проходила в присутствии помощника лидера РФ Юрия Ушакова и спецпредставителя по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами, а также руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Стивен Уиткофф отметил, что эта встреча была значимой, а работа по сделке продвигается.  Кроме того, спецпосланник Трампа добавил, что сейчас Россия и Штаты могут быть на пороге событий, которые окажут значительное влияние на мировую обстановку. При этом, по его словам, урегулирование конфликта на Украине подразумевает не только вопросы, связанные с территориальными уступками, но и обеспечение безопасности, а также отказ от планов по вступлению Киева в НАТО в рамках мирного соглашения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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