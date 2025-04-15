Дмитриев сделал заявление по встрече Путина и спецпосланника Трампа

Глава РФПИ Дмитриев назвал встречу Путина и Уиткоффа продуктивной
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Дмитриев сделал заявление по встрече Путина и Уиткоффа, назвав ее продуктивной
Дмитриев сделал заявление по встрече Путина и Уиткоффа, назвав ее продуктивной Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа прошла продуктивно. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

«Продуктивная встреча», — написал он в соцсети X. Дмитриев выразил свое мнение после того, как Уиткофф в интервью американскому телеканалу Fox News заявил о возможности нового этапа развития отношений между Москвой и Вашингтоном, основанного на коммерческом взаимодействии. Спецпосланник из США также упомянул, что решение украинского вопроса находится на пороге значимых изменений для международного сообщества.

Визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 апреля, когда он встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры длились 4,5 часа и проходили при участии помощника президента РФ Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева.

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Недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа прошла продуктивно. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев «Продуктивная встреча», — написал он в соцсети X. Дмитриев выразил свое мнение после того, как Уиткофф в интервью американскому телеканалу Fox News заявил о возможности нового этапа развития отношений между Москвой и Вашингтоном, основанного на коммерческом взаимодействии. Спецпосланник из США также упомянул, что решение украинского вопроса находится на пороге значимых изменений для международного сообщества. Визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 апреля, когда он встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры длились 4,5 часа и проходили при участии помощника президента РФ Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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