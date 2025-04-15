Уиткофф: коммерческое сотрудничество РФ и США приведет к стабильности между ними

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РФ и США продвигаются в заключении сделки по решению украинского конфликта
РФ и США продвигаются в заключении сделки по решению украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российско-американские отношения можно перестроить, обеспечив стабильность путем коммерческого сотрудничества. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф, ответив подобным образом на вопрос о деталях переговоров по урегулированию украинского конфликта.

«Я считаю, что есть возможность перестроить отношения между Россией и США с помощью очень привлекательных коммерческих возможностей, которые, на мой взгляд, обеспечивают реальную стабильность в регионе», — сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что стабильность создает именно партнерство. 

Также Стивен Уиткофф сообщил, что российская и американская стороны продвигаются в  заключении сделки по Украине. Он ранее встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где провел переговоры по этой теме. 

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Российско-американские отношения можно перестроить, обеспечив стабильность путем коммерческого сотрудничества. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф, ответив подобным образом на вопрос о деталях переговоров по урегулированию украинского конфликта. «Я считаю, что есть возможность перестроить отношения между Россией и США с помощью очень привлекательных коммерческих возможностей, которые, на мой взгляд, обеспечивают реальную стабильность в регионе», — сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что стабильность создает именно партнерство.  Также Стивен Уиткофф сообщил, что российская и американская стороны продвигаются в  заключении сделки по Украине. Он ранее встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где провел переговоры по этой теме. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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