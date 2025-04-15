Две школы в Курске переведены на дистант из-за атаки беспилотников ВСУ

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Ученики двух школ Курска переведены на дистанционное обучение
Ученики двух школ Курска переведены на дистанционное обучение Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В Курске на фоне атаки 109 беспилотников ВСУ две школы были переведены на формат дистанционного обучения. В них разместили пострадавших местных жителей, сообщили в городском комитете образования.

«Курские школы 49 и 54 сегодня работают в дистанционном формате», — передает telegram-канал «ОК! Курск» информацию от комитета. Отмечается, что в зданиях учебных заведений разместили людей, чьи дома были повреждены в ходе украинской атаки.  

В результате произошедшего есть пострадавшие и один погибший — 85-летняя женщина. Также ударами были повреждены объекты соцсферы и жилые дома. На контроле прокуратуры находится соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Кроме того, прокуроры городских округов ведут личный контроль за ситуацией на своих участках. Такое указание дал прокурор Курской области Алексей Цуканов. Также в telegram-канале прокуратуры региона напомнили о существовании горячей линии для оказания правовой помощи и приема обращений курян. 

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В Курске на фоне атаки 109 беспилотников ВСУ две школы были переведены на формат дистанционного обучения. В них разместили пострадавших местных жителей, сообщили в городском комитете образования. «Курские школы 49 и 54 сегодня работают в дистанционном формате», — передает telegram-канал «ОК! Курск» информацию от комитета. Отмечается, что в зданиях учебных заведений разместили людей, чьи дома были повреждены в ходе украинской атаки.   В результате произошедшего есть пострадавшие и один погибший — 85-летняя женщина. Также ударами были повреждены объекты соцсферы и жилые дома. На контроле прокуратуры находится соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Кроме того, прокуроры городских округов ведут личный контроль за ситуацией на своих участках. Такое указание дал прокурор Курской области Алексей Цуканов. Также в telegram-канале прокуратуры региона напомнили о существовании горячей линии для оказания правовой помощи и приема обращений курян. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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