Две школы в Курске переведены на дистант из-за атаки беспилотников ВСУ

В Курске на фоне атаки 109 беспилотников ВСУ две школы были переведены на формат дистанционного обучения. В них разместили пострадавших местных жителей, сообщили в городском комитете образования.
«Курские школы 49 и 54 сегодня работают в дистанционном формате», — передает telegram-канал «ОК! Курск» информацию от комитета. Отмечается, что в зданиях учебных заведений разместили людей, чьи дома были повреждены в ходе украинской атаки.
В результате произошедшего есть пострадавшие и один погибший — 85-летняя женщина. Также ударами были повреждены объекты соцсферы и жилые дома. На контроле прокуратуры находится соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Кроме того, прокуроры городских округов ведут личный контроль за ситуацией на своих участках. Такое указание дал прокурор Курской области Алексей Цуканов. Также в telegram-канале прокуратуры региона напомнили о существовании горячей линии для оказания правовой помощи и приема обращений курян.
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