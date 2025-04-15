Чиновника, бунтовавшего у Храма на Крови, оштрафовали за дискредитацию армии

Сотрудника свердловского минобра оштрафовали после пикета у Храма на Крови
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу Минина. Курган , судья, суд, судебное заседание
Судья наложил на сотрудника минобра штраф — 30 тысяч рублей Фото:

Чиновника министерства образования и молодежной политики Свердловской области Романа Гильманова, который устроил одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Кировский районный суд наложил штраф суммой в 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации“). Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — уточнили в инстанции.

Гильманов вышел бунтовать 25 марта — в день, когда возле храма открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили бросок в тыл украинской армии в Курской области. В руках у чиновника был самодельный плакат, на нем — осуждающая надпись. В момент задержания 24-летний парень оказывал сопротивление полицейским и пытался скрыться, за что получил 15 суток ареста. После акции протеста ему предложили уволиться из минобра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чиновника министерства образования и молодежной политики Свердловской области Романа Гильманова, который устроил одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. «Кировский районный суд наложил штраф суммой в 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации“). Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — уточнили в инстанции. Гильманов вышел бунтовать 25 марта — в день, когда возле храма открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили бросок в тыл украинской армии в Курской области. В руках у чиновника был самодельный плакат, на нем — осуждающая надпись. В момент задержания 24-летний парень оказывал сопротивление полицейским и пытался скрыться, за что получил 15 суток ареста. После акции протеста ему предложили уволиться из минобра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...