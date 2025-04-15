Чиновника, бунтовавшего у Храма на Крови, оштрафовали за дискредитацию армии

Сотрудника свердловского минобра оштрафовали после пикета у Храма на Крови

15 апреля 2025 в 14:30 Размер текста - 17 +

Судья наложил на сотрудника минобра штраф — 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновника министерства образования и молодежной политики Свердловской области Романа Гильманова, который устроил одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. «Кировский районный суд наложил штраф суммой в 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации“). Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — уточнили в инстанции. Гильманов вышел бунтовать 25 марта — в день, когда возле храма открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили бросок в тыл украинской армии в Курской области. В руках у чиновника был самодельный плакат, на нем — осуждающая надпись. В момент задержания 24-летний парень оказывал сопротивление полицейским и пытался скрыться, за что получил 15 суток ареста. После акции протеста ему предложили уволиться из минобра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чиновника министерства образования и молодежной политики Свердловской области Романа Гильманова, который устроил одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. «Кировский районный суд наложил штраф суммой в 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации“). Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — уточнили в инстанции. Гильманов вышел бунтовать 25 марта — в день, когда возле храма открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили бросок в тыл украинской армии в Курской области. В руках у чиновника был самодельный плакат, на нем — осуждающая надпись. В момент задержания 24-летний парень оказывал сопротивление полицейским и пытался скрыться, за что получил 15 суток ареста. После акции протеста ему предложили уволиться из минобра.