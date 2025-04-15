ВС РФ расширяют санитарную зону в Сумской области

Российские военные добиваются прогресса в Сумской области, расширяя санитарную зону вокруг населенных пунктов Веселовка, Журавка и Басовка. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Бойцы РФ успешно продвигаются в Сумской области. Они расширяют санитарную зону в районе Веселовки, Журавки и Басовки», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении этих населенных пунктов.
В воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли удар по Сумам, где проводилось совещание украинских военных, уничтожив более 60 военнослужащих из оперативно-тактической группы «Северск». Удар был осуществлен двумя ракетами «Искандер-М», несмотря на активное противодействие со стороны ВСУ. Российские власти подтвердили, что целью удара были военные объекты. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что удар был необоходим, так как на пораженном объекте проходила встреча украинских военачальников с западными коллегами. Лидер Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, осудил удар и призвал мировой ответ на действия России.
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