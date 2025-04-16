16 апреля 2025

В Екатеринбурге арестовали второго вымогателя с автосервиса, где пытали людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение принял Октябрьский районный суд Фото:

В Екатеринбурге арестовали Руслана Боздарева, обвиненного в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) у коммерсанта и 22-летнего студента, сказали URA.RU в Октябрьском районном суде. Инцидент, после которого Боздарева задержали, произошел в начале апреля в детейлинг-центре на улице Тверитина.

«5 апреля Боздарев отправлен в следственный изолятор до 2 июня», — сообщили в суде. Ранее в рамках этого дела был арестован Александр Тельминов.

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По версии следствия, Тельминов и Боздарев выбивали полмиллиона с бизнесмена по фамилии Ражабов, которые он якобы задолжал. Со студента вымогали 350 тысяч рублей.

По слухам, к пыткам также может быть причастен соратник арестованного криминального авторитета Марселя Гасанова — азербайджанец Расим. Источник говорил, что Расим мог сломать обе руки предпринимателю. Кроме того, силовики ищут уличного бойца по кличке Боксер, который, предположительно, тоже причастен к инциденту.

Также URA.RU писало о задержании владельца детейлинг-центра Александра Эндакова. Спецназ скрутил его 4 апреля на розовом BMW на улице Белинского. Позже он был отпущен. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

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В Екатеринбурге арестовали Руслана Боздарева, обвиненного в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) у коммерсанта и 22-летнего студента, сказали URA.RU в Октябрьском районном суде. Инцидент, после которого Боздарева задержали, произошел в начале апреля в детейлинг-центре на улице Тверитина. «5 апреля Боздарев отправлен в следственный изолятор до 2 июня», — сообщили в суде. Ранее в рамках этого дела был арестован Александр Тельминов. По версии следствия, Тельминов и Боздарев выбивали полмиллиона с бизнесмена по фамилии Ражабов, которые он якобы задолжал. Со студента вымогали 350 тысяч рублей. По слухам, к пыткам также может быть причастен соратник арестованного криминального авторитета Марселя Гасанова — азербайджанец Расим. Источник говорил, что Расим мог сломать обе руки предпринимателю. Кроме того, силовики ищут уличного бойца по кличке Боксер, который, предположительно, тоже причастен к инциденту. Также URA.RU писало о задержании владельца детейлинг-центра Александра Эндакова. Спецназ скрутил его 4 апреля на розовом BMW на улице Белинского. Позже он был отпущен. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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