В Екатеринбурге арестовали второго вымогателя с автосервиса, где пытали людей

17 апреля 2025 в 09:39 Размер текста - 17 +

Решение принял Октябрьский районный суд Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге арестовали Руслана Боздарева, обвиненного в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) у коммерсанта и 22-летнего студента, сказали URA.RU в Октябрьском районном суде. Инцидент, после которого Боздарева задержали, произошел в начале апреля в детейлинг-центре на улице Тверитина. «5 апреля Боздарев отправлен в следственный изолятор до 2 июня», — сообщили в суде. Ранее в рамках этого дела был арестован Александр Тельминов. Новость по теме «Творит беспредел»: в Екатеринбурге соратник авторитета Гасанова сломал должнику обе руки По версии следствия, Тельминов и Боздарев выбивали полмиллиона с бизнесмена по фамилии Ражабов, которые он якобы задолжал. Со студента вымогали 350 тысяч рублей. По слухам, к пыткам также может быть причастен соратник арестованного криминального авторитета Марселя Гасанова — азербайджанец Расим. Источник говорил, что Расим мог сломать обе руки предпринимателю. Кроме того, силовики ищут уличного бойца по кличке Боксер, который, предположительно, тоже причастен к инциденту. Также URA.RU писало о задержании владельца детейлинг-центра Александра Эндакова. Спецназ скрутил его 4 апреля на розовом BMW на улице Белинского. Позже он был отпущен. Комментариев от свердловских силовых структур нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге арестовали Руслана Боздарева, обвиненного в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) у коммерсанта и 22-летнего студента, сказали URA.RU в Октябрьском районном суде. Инцидент, после которого Боздарева задержали, произошел в начале апреля в детейлинг-центре на улице Тверитина. «5 апреля Боздарев отправлен в следственный изолятор до 2 июня», — сообщили в суде. Ранее в рамках этого дела был арестован Александр Тельминов. По версии следствия, Тельминов и Боздарев выбивали полмиллиона с бизнесмена по фамилии Ражабов, которые он якобы задолжал. Со студента вымогали 350 тысяч рублей. По слухам, к пыткам также может быть причастен соратник арестованного криминального авторитета Марселя Гасанова — азербайджанец Расим. Источник говорил, что Расим мог сломать обе руки предпринимателю. Кроме того, силовики ищут уличного бойца по кличке Боксер, который, предположительно, тоже причастен к инциденту. Также URA.RU писало о задержании владельца детейлинг-центра Александра Эндакова. Спецназ скрутил его 4 апреля на розовом BMW на улице Белинского. Позже он был отпущен. Комментариев от свердловских силовых структур нет.