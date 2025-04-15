За станки вставали женщины и дети: как Пермь стала городом трудовой доблести

Пермь получила звание «Город трудовой доблести» 2 июля 2020 года. Титул присваивается за значительный вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства на предприятиях и трудовой героизм. Как труженики тыла в Молотове (так раньше называлась Пермь) помогали фронту — в материале URA.RU.
Присвоение звания
В годы войны Пермь внесла огромный вклад в обеспечение нужд фронта. На местных заводах трудились около 100 тысяч человек, работали 74 предприятия, которые производили оборонную продукцию. Девять пермских заводов были награждены 11 орденами, а шесть получили Красные Знамена на вечное хранение.
2 июля 2020 года Пермь удостоилась звания «Город трудовой доблести» — наряду с Екатеринбургом, Ижевском, Казанью, Магнитогорском, Челябинском и другими. Указ подписал президент России Владимир Путин. 26 октября 2023 года на площади Карла Маркса открыли стелу «Пермь — город трудовой доблести». В центре комплекса появилось изображение самого младшего из трудившихся в тылу рабочих моторостроительного завода №19 имени Сталина (ныне — «ОДК-Пермские моторы») — 12-летнего Вали Кусакина. Мальчику приходилось подставлять деревянный ящик, чтобы дотянуться до станка.
Эвакуация предприятий
Угроза оккупации западных и юго-западных районов СССР потребовала эвакуации промышленности. В кратчайшие сроки в тыл перенесли заводы, оборудование, сырье и эвакуировали население. Молотовская область приняла 124 эвакуированных предприятия с персоналом и порядка 315 тысяч советских граждан. В Молотов прибыли Ленинградский электромеханический завод №8 (на его базе был создан Пермский телефонный завод), патефонный завод №260 из Владимира (в военные годы на нем начали выпускать взрыватели для артиллерийских снарядов), карбюраторный завод №33 из Москвы и другие.
«На вокзале рабочих авиазавода ждал эшелон, в него погрузили оборудование, посадили рабочих. Спали на наспех сколоченных нарах прямо рядом со станками. Дорога до Перми оказалась невероятно долгой, почти целый месяц - немецкая авиация постоянно бомбила железную дорогу, пути едва успевали восстанавливать», — рассказывали об эвакуации завода №33 современники.
Работа заводов в годы войны
После массовой мобилизации мужчин в Красную армию возникла острая нехватка рабочих. В начале войны ввели обязательные сверхурочные работы и отменили отпуска. Рабочий день увеличился до 11 часов при шестидневной рабочей неделе. И при таких условиях рабочие молотовских предприятий регулярно перевыполняли план.
В 1942 году Государственный комитет обороны поставил перед заводом №98 имени Кирова задачу резко увеличить выпуск зарядов для «Катюш». Рабочий день на предприятии увеличился до 14-16 часов. Люди недоедали, недосыпали, мучились от холода и усталости, но самоотверженно стояли у станков и выполнили поставленную задачу. Иной раз рабочий день на предприятиях мог длиться без ограничений. Так, слесарь цеха №13 завода имени Сталина не оставлял работу более двух суток, ликвидируя аварию на ТЭЦ.
В результате ударного труда молотовские заводы изготовили и отправили на фронт более десяти миллионов пар сапог и касок, более 13 миллионов минометных снарядов и 650 тысяч телефонных аппаратов. Около трех миллионов реактивных зарядов для «Катюш» произвели на заводе №98 имени Кирова. Две трети всех ракетных зарядов, изготовленных в стране в годы войны, произвели в Молотове. Взрыватели завода №10 имени Дзержинского использовались в каждом третьем артиллерийском снаряде. Примерно каждый седьмой авиадвигатель в СССР выпускали на моторостроительном заводе №19 имени Сталина. Карбюраторы на всех боевых самолетах были произведены на заводе №33 в Молотове — их было выпущено 1 107 000 штук.
Дети на местах фронтовиков
Места мужчин на заводах заняли женщины и подростки. Учиться им пришлось прямо за станками. С первых дней войны совсем юные ребята рвались на фронт и штурмовали военкоматы, но их не брали из-за возраста. Тогда они отправлялись трудиться на предприятия.
На одном только заводе №19 имени Сталина работали более семи тысяч ребят в возрасте от 11 до 16 лет. На завод №33 направили две тысячи учащихся ремесленных училищ из Москвы, Киева, Харькова, более 200 девушек из Вологодской области. 30 июня 1941 года на работы мобилизовали 400 студентов и преподавателей Пермского авиационного техникума. На завод №98 имени Кирова набрали 600 школьников для изготовления минометных зарядов.
В 2024 году в сквере имени Субботина установили памятник «Молодому рабочему» в память о ребятах, трудившихся в годы войны на оборонных заводах Молотова. Прообразом для скульптуры стал выпускник ремесленного училища Ваня Шиловский, который приехал в Молотов из Вологды. Он докладывал директору завода №19 о выполнении особо важного задания по выпуску моторов АШ-82.
Женская доля
Женщины занимали на предприятиях места своих ушедших на фронт мужей. Так, в июне 1942 года на лесокомбинате в Орджоникидзевском районе работало 72% женщин. В 1943 году на заводе имени Дзержинского женщин было 62,8%, в паровозном депо станции Пермь II — 50%, а на заводе имени Сталина — 43%. К июню 1942 года на предприятиях Орджоникидзевского района трудились порядка 35 тысяч женщин, из которых 1 108 пришли уже во время войны.
Согласно отчету Кировского райкома партии за 1 августа 1941 года, жена мастера электромонтажного цеха судоремонтного завода Козлова поступила работать электротехником. В документе также упоминается домохозяйка Гилева, отправившая мужа на фронт: «Она изъявила свое желание работать на той автомашине, на которой работал ее муж шофером, и сейчас товарищ Гилева прекрасно справляется с этой работой».
На производстве женщины показывали удивительные результаты. Фрезеровщица эвакуированного Крюковского завода Мордовенко работала на трех станках за ушедших на фронт товарищей и выполняла дневную норму на 375%. Фрезеровщица завода имени Сталина Михалева регулярно выполняла две нормы. Работница паровозоремонтного завода Чупина в кратчайшие сроки обучилась ремеслу вальцовщика труб и успешно выполняла норму на 180%. Она также овладела специальностями токаря и слесаря.
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