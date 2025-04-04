Перевыполняли план на 600%: как пермские моторостроители помогали фронту

Предприятия Молотова, который позже переименовали в Пермь, в годы Великой Отечественной войны активно работали на нужды фронта. Завод №19 имени И.В. Сталина (сейчас — АО «ОДК-Пермские моторы») оставался одним из немногих предприятий в СССР, которые не прекращали серийный выпуск авиадвигателей. Он производил примерно каждый седьмой мотор в стране. В канун 80-летия Победы URA.RU рассказывает о трудовых подвигах моторостроителей.
Завод имени Сталина в начале войны
Завод №19, являющийся одним из ключевых предприятий города, был построен в период с 1931 по 1934 годы. Имя товарища Сталина Центральный исполнительный комитет СССР присвоил предприятию в 1935 году.
Когда началась война, завод перестраивал производство на двигатели водяного охлаждения. Это затруднило переход на выпуск продукции военного назначения. В то же время фронту были необходимы авиадвигатели. Проблема с их производством в СССР существовала задолго до начала Великой Отечественной войны. Существующие модели двигателей не соответствовали требованиям военно-воздушных сил.
В январе 1941 года из Перми отправили письмо Сталину с просьбой разрешить заводу №19 производство авиамотора М-82. Он позволял достигать скорости свыше 650 километров в час на самолетах конструкторов Поликарпова и Сухого, а также мог использоваться на других самолетах. В мае 1941 года первый секретарь обкома ВКП (б) Н.И. Гусаров и главный конструктор завода А.Д. Швецов представили Сталину доклад о необходимости производства М-82. После совещания политбюро приняли решение запустить его производство для установки на Су-2, Ту-2 и И-185.
Эвакуированные предприятия
Когда большинство предприятий находились в эвакуации, молотовский завод ни на минуту не прекращал производство авиадвигателей. Он принял на свою территорию шесть эвакуированных предприятий и два конструкторских бюро. Так, в июле 1941 года в Пермь эвакуировали авиамоторный завод №29 из Запорожья, завод поршневых колец №462 из Днепропетровска, затем завод №295. Осенью эвакуировали Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого, заводы №135 и №450. Прибыло более 60 эшелонов с 18 тысячами рабочих и членов их семей.
Завод поршневых колец прибыл летом, но производство так и не началось даже в октябре. А оборудование завода №135 почти все оказалось заржавевшим. Кроме того, руководство прибывших предприятий не желало подчиняться местному начальству, в то время как им требовалось вместе решать общие проблемы. Но 11 мая 1942 года директором завода стал А.Г. Солдатов. Он был жестким руководителем и требовал от работников дисциплины. Так, однажды он снял бронь с начальника одного из цехов, который посмел с ним спорить. Того немедленно отправили на фронт, где он погиб.
Вклад в Победу
Работа завода выстраивалась в соответствии с требованиями военного времени. На места ушедших на фронт мужчин встали женщины и подростки. Для семи тысяч ребят в возрасте от 11 до 16 лет построили юнгородок из 77 бараков. В цехах стали появляться «двухсотники», которые работали за себя и ушедшего на фронт товарища.
Бывший работник завода Г.Ф. Семенов вспоминал, что перевыполнение плана на 300–400% стало нормой. Некоторые обгоняли его более чем на 600%. Рабочий день на заводе длился 12 часов, но моторостроители объединялись в бригады и не покидали цеха, не выполнив поставленные задачи. Всего было создано более 160 таких бригад.
В общей сложности авиамоторные заводы СССР за годы войны произвели 208 875 двигателей. На заводе №19 выпустили порядка 15% из них — 31 864 мотора. Только за первые два года войны выпуск продукции увеличился вдвое. К концу 1944 года предприятие производило до 700 моторов в месяц. Ими оснащали истребители Ла-5, Ла-7, бомбардировщики Ту-2, Пе-8, Су-2, штурмовик Су-6.
Рабочие не только упорно трудились, но и регулярно собирали подарки и деньги в помощь фронту. В 1943 году они направили 1,8 млн рублей на постройку авиационной эскадрильи «Сталинец».
Награды
Завод №19 семь месяцев подряд держал переходящее Красное знамя, которое являлось эффективным средством повышения уровня производства. В 1945 году знамя передали заводу на вечное хранение как особо отличившемуся в выполнении госзаданий в годы войны.
Из письма руководства завода №19 секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову, секретарю ВЦСПС Н.М. Швернику, наркому авиационной промышленности СССР А.И. Шахурину и 1-му секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н.И. Гусарову от 30 октября 1942 года: «Коллектив Ордена Ленина завода 19 имени Сталина, держащий четыре месяца подряд переходящее Красное Знамя Государственного комитета обороны, в борьбе за выполнение предоктябрьских социалистических обязательств добился новой производственной победы: досрочно, 30-го октября, выполнил месячную программу на 100,2%, освоил в серийном производстве новый более мощный мотор и 29-го октября закончил по нему государственные испытания. За счет рационализаторских мероприятий сокращена трудоемкость изготовления мотора на 65 часов».
В сентябре 1945 года завод №19 получил орден Красного знамени «За образцовое выполнение заданий правительства по производству моторов». Главный конструктор завода А.Д. Швецов удостоился звания Героя Социалистического труда 24 марта 1942 года. Вскоре он получил первую Сталинскую премию, позднее стал лауреатом еще трех таких премий. Госнаграды также получили большинство работников предприятия за свою работу в военные годы.
На фронт за четыре года Великой Отечественной войны ушли 3 266 моторостроителей. Из них 1 016 погибли в бою, умерли от ранений или пропали без вести. За боевые подвиги звания Герой Советского Союза удостоились Н.Ф. Краснов, П.К. Бабайлов, А.А. Гатауллин. В их честь названы пермские улицы.
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