Зеленский: вопросом безопасности в Черном море занимаются четыре страны

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Вопросы безопасности Черного моря обсуждаются военными
Вопросы безопасности Черного моря обсуждаются военными Фото:

Вопросом безопасности в Черном море занимаются военные представители Украины, Франции, Великобритании и Турции. Переговоры проходят в Стамбуле. Двухдневная встреча посвящены вопросам безопасности в регионе, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.

«В Турции проходит встреча военных по вопросу безопасности в Черном море. Там будут представители Европы, это Британия, Франция, обязательно присутствие Украины и принимающая сторона, Турция», — рассказал Зеленский на пресс-конференции в Одессе. 

Зеленский добавил что на встрече присутствуют страны «коалиции желающих», определенные на парижском саммите. Военные обсуждают конкретные шаги по обеспечению стабильности в Черноморском бассейне.

Двухдневная встреча в Анкаре началась 15 апреля. Причем источники РИА Новости заявляют, что на обсуждении нет представителей РФ. На днях безопасность в Черном море также обсудили главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан.

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Вопросом безопасности в Черном море занимаются военные представители Украины, Франции, Великобритании и Турции. Переговоры проходят в Стамбуле. Двухдневная встреча посвящены вопросам безопасности в регионе, сообщил глава Украины Владимир Зеленский. «В Турции проходит встреча военных по вопросу безопасности в Черном море. Там будут представители Европы, это Британия, Франция, обязательно присутствие Украины и принимающая сторона, Турция», — рассказал Зеленский на пресс-конференции в Одессе.  Зеленский добавил что на встрече присутствуют страны «коалиции желающих», определенные на парижском саммите. Военные обсуждают конкретные шаги по обеспечению стабильности в Черноморском бассейне. Двухдневная встреча в Анкаре началась 15 апреля. Причем источники РИА Новости заявляют, что на обсуждении нет представителей РФ. На днях безопасность в Черном море также обсудили главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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