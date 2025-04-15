Зеленский: вопросом безопасности в Черном море занимаются четыре страны

Вопросом безопасности в Черном море занимаются военные представители Украины, Франции, Великобритании и Турции. Переговоры проходят в Стамбуле. Двухдневная встреча посвящены вопросам безопасности в регионе, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
«В Турции проходит встреча военных по вопросу безопасности в Черном море. Там будут представители Европы, это Британия, Франция, обязательно присутствие Украины и принимающая сторона, Турция», — рассказал Зеленский на пресс-конференции в Одессе.
Зеленский добавил что на встрече присутствуют страны «коалиции желающих», определенные на парижском саммите. Военные обсуждают конкретные шаги по обеспечению стабильности в Черноморском бассейне.
Двухдневная встреча в Анкаре началась 15 апреля. Причем источники РИА Новости заявляют, что на обсуждении нет представителей РФ. На днях безопасность в Черном море также обсудили главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан.
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