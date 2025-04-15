Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
22:58
«Возрождение евронацизма»: Захарова оценила жесткие методы ЕС по отношению к Сербии
22:56
В жестком ДТП в Челябинске водителя достают, разрезая кузов. Видео
22:52
В Екатеринбурге 14-летний велосипедист умер после ДТП на свердловской трассе
Путин кардинально меняет стереотипы о комфортной жизни в городах
22:52
ЦБ выступил против изъятия жилья за долги по рассрочке
22:47
Суд оставил в силе штраф Noize MC* за дискредитацию ВС РФ
22:39
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
Навести порядок в семейной ипотеке, усилить контроль за ремонтом дорог: Путин провел заседание Госсовета
22:39
Мутко предложил выдавать субсидии на покупку жилья
22:35
Экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестовали по делу о преступном сообществе
22:30
Фамилия убитого депутата думы ХМАО всплыла в уголовном деле бывших замов экс-губернатора Комаровой
У «золотого гаишника» Кузнецова хотят забрать 5 квартир в Дубае: генпрокурор РФ заинтересовался его имуществом
22:26
Хуснуллин: жилищный фонд будет выбывать в течение 50 лет из-за его устаревания
22:25
ЦБ зафиксировал снижение темпов роста цен на жилье в России
22:20
В Тюменской области разгорелся крупный ландшафтный пожар. Видео
Лидеры каких государств приедут на 80-летие Победы в Москву
22:16
В России планируют возобновить производство немецкой техники Bosch
22:15
Хуснуллин указал на важность развития альтернативных способов приобретения жилья
22:14
В России хотят распространить программу «Доступное арендное жилье» на военных
Центральную Россию ждет июньская жара в апреле: прогноз главного синоптика России
22:11
Нападавший стал потерпевшим: челябинца ждет суд за покусанный палец нападавшего. Видео
22:05
Украинку наказали за танцы ее дочери под российскую музыку
22:04
Путин планирует вложить в сферу ЖКХ 4,5 триллиона рублей
2
Российский хоккеист стал новой восходящей звездой НХЛ: кто такой Иван Демидов
22:00
Не пожалел Пугачеву и пережил семейную трагедию: Сергею Никоненко — 84
22:00
Ушла из «Давай поженимся», чтобы спасти жизнь: где сейчас астролог Василиса Володина
22:00
Чистый четверг 2025: что можно и нельзя делать
Девочка зарезала отца, защищая сестру во время ссоры: что известно об убийстве в Южном Бутове
22:00
Скандал с коммунистами и обещание вернуться: жизнь и судьба Ивана Урганта
21:58
Путин: власти ждут сокращения ипотеки для улучшения ситуации с инфляцией
21:52
В Кургане заметили косуль. Фото
ЦБ аннулировал лицензию «хронически убыточного» банка ПТБ: как клиентам вернуть деньги
21:50
В ЯНАО демонтировали баннер КПРФ с портретом Сталина. Фото
1
21:48
Путин поздравил жену Пескова Навку с юбилеем
21:40
«Газпром» и компания тюменского депутата Нака построят железные дороги на Ямале
Сжег паспорт, притворялся мертвым: выходки певца Шарлота*, которому отказали в свободе
21:38
Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в стране
1
21:35
Во сколько тюменцам обойдется приготовление пасхального кулича. Инфографика
21:34
Сын Трампа похвалил спецпосланника Уиткоффа за желание покончить с СВО
Бригада ВСУ, засевшая в монастыре в Горнале, отказалась от переговоров и пытается сбежать: карта СВО 15 апреля
21:29
В деревне Ачиры Тобольского района подтопило 11 жилых домов. Фото
21:28
Парламент Словакии отказался осуждать Россию за СВО
21:28
Как свердловчане помогли тайно сберечь бесценные коллекции Эрмитажа. Фото, видео
Суд вынес приговор по первому в России делу о сдаче в плен на СВО: история Романа Иванишина
21:20
Творожные, с гранатом и арбузом: какие куличи к Пасхе могут приобрести тюменцы в местных магазинах
21:15
Путин заявил о создании комфортной жизни в регионах
1
21:09
В Тюмени ожидается резкое потепление. Скрин
Бойцы ВС РФ нанесли удар из Москвы по Часову Яру: на что способна новая система управления дронами «Орбита»
21:07
В магазинах ХМАО нашли десятки тысяч литров контрафактного алкоголя
21:07
Паслер остановил исполнение заветной мечты Куйвашева: детали интриги вокруг новой филармонии
2
21:01
Огромная часть россиян считает жилье в стране недоступным
СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на Курск: последствия ударов. Фото, видео
21:01
Глава района ЯНАО планирует идти на праймериз ЕР
20:59
Стоп миллионным выплатам добровольцам и шум вокруг миграционной политики: события на Ямале 15 апреля 2025 года
20:55
Курганцы ополчились на учителей из-за личных переписок школьников: главные новости Кургана за 15 апреля
На Турцию обрушились сильнейшие заморозки: сколько они продлятся, есть ли угроза отдыху в майские праздники
20:52
Зеленский: вопросом безопасности в Черном море занимаются четыре страны
1
20:51
В России предложили давать семейную ипотеку семьям с ветеранами СВО
2
20:48
Пермская экс-модель представит коллекцию одежды на неделе моды в Грузии. Фото
Дроны ВСУ массово атаковали Курск и долетели до Московской области: за ночь в России сбили 115 БПЛА
20:47
Москвич сорвал куш в лотерее, купив билет в Челябинской области. Фото
20:47
Свердловчанин вонзил нож в шею товарищу из-за ревности к подруге. Фото
20:45
Курганский губернатор Шумков принял участие в ВКС с Патрушевым. Фото
Роль Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере сыграет темнокожий актер: кого HBO утвердила на главные роли
20:45
Экс-депутат гордумы Челябинска Паутов из СИЗО спровоцировал скандал в адвокатуре
20:41
Стало известно, что больше всего подорожало в Пермском крае
20:41
Суд приговорил журналистов к 5,5 годам лишения свободы за сотрудничество с ФБК*
«Выполняли пять норм за смену»
20:41
Генсек НАТО указал на нелегкие переговоры по Украине
20:41
Свердловского депутата, предложившего кастрировать мужчин из-за абортов, вызвали на товарищеский суд
20:40
В Ишиме статую мухи хотят отреставрировать и вернуть ей облик пчелы
Критика Михалкова и восхищенные отзывы мировых звезд: Марк Эйдельштейн рассказал, как покоряет Голливуд
20:40
«Хотел вернуться»: что известно про сбежавшего экс-главу свердловской налоговой
20:35
Как в Кургане поменялись цены на аренду квартир с начала 2025 года
20:34
Операторы по аренде самокатов работают в Екатеринбурге с нарушениями
20:34
Путин пообещал помочь гражданину Германии, проживающему в России. Видео
20:33
Генсек НАТО пообещал не вмешиваться в урегулирование конфликта на Украине
1
20:30
Экс-полицейский из ХМАО получил срок за взятки с пьяных водителей
20:28
Россия пригласила представителей Аргентины на ПМЭФ-2025
20:28
Путин признался, кого особенно рад видеть в России
1
20:26
Путин займется вопросом адаптации людей, собирающихся переехать в Россию
2
20:24
Путин объяснил постоянное строительство дорог в России
20:20
Заморозки в Турции приведут к снижению импорта фруктов в Россию
20:20
Хотел в Америку, а попал в колонию: петербуржец получил три года за дебош в Пулково. Видео
20:20
Дефиле ворон и «поющее» дерево: главный весенний праздник аборигенов ХМАО глазами журналиста URA.RU. Видео
20:19
Путин дал установку по поддержке российских регионов
1
20:19
Мэр Лошкин наградил учителей и ученика, поймавших дебошира в челябинской школе. Фото
20:17
Курганец украл велосипеды и самокат, и попал в полицию
20:17
Путин заявил о гармоничном расселении граждан России по всей стране
4
20:15
Путин потребовал внести ясность в плату за ЖКХ
3
20:10
Путин отметил заинтересованность россиян в строительстве собственных домов
1
20:09
Путин сообщил о высоких темпах роста объемов аварийного жилья
20:05
В Ленобласти пенсионерка скончалась из-за опрокинутого чана в бане
20:04
Путин забил тревогу из-за проблем со сроками строительства жилья в России
20:04
Актера Башкатова из «Даешь молодежь!» удивила жареха в пермском ресторане. Фото
20:00
Путин назвал недопустимыми дополнительные комиссии в банках по ипотеке
3
20:00
Власти не дают курганским белорусам заехать в помещение, которое они уже отремонтировали
1
19:54
Путин увидел риски торможения строительства жилья в России
2
19:53
В Петербурге утвердили правила приема детей мигрантов в школы
19:51
Жителям ЯНАО назвали самые востребованные и актуальные вакансии
19:50
Курганские власти объявили поиск специалистов в команду правительства
1
19:47
На предприятиях в России появятся таблички с именами погибших бойцов СВО
1
19:45
Больных онкологией в ЯНАО накормили сырым картофелем
19:45
Робот-бариста, золотой Ленин, «город коротышек»: как журналист URA.RU добирался из Кургана до монастыря
19:45
«Скорость упала»: как в Екатеринбурге работают ограничения для электросамокатов. Видео
3
19:44
В Карталах железнодорожники давали взятки за фейковые больничные
19:44
Пенсионерка из ХМАО отомстила аферистам за опасный вибромассажер и отсудила полмиллиона рублей
19:44
Генсек НАТО прилетел к Зеленскому в Одессу
1
19:38
В Суксунском округе Пермского края откроют новый современный ФАП
19:35
Экс-главе курганского округа Столбову выплатили премию, но не из того бюджета
1
19:34
Хинштейн: в Рыльске из-за ударов ВСУ загорелись жилые дома
19:33
Эрмитаж работает в штатном режиме, угрозы безопасности не выявлено
19:29
Суд Москвы оштрафовал мигрантов за просьбу помолиться прохожим в метро
19:23
Член команды теневого мэра из ХМАО вышел из СИЗО
19:20
Власти ЯНАО снизили выплаты добровольцам при заключении воинского контракта
19:18
Когда жителей Тюмени начнут защищать от клещей
1
19:14
Вице-чемпионка первенства Ямала по бодибилдингу оценила подарки от спонсоров турнира. Видео
19:11
В России впервые оштрафовали банк за пересылку персональных данных
19:09
Армения не согласилась с призывом ЕС отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
19:04
Доходы России от экспорта нефти выросли до 14,9 миллиарда долларов
2
19:02
Первая цифровая кофейня появится в Екатеринбурге: список новых мест
19:01
В Тюмени Цветной бульвар дополнят новыми аттракционами: как изменится парк после ремонта. Эксклюзив
18:58
Умер бывший судья Пермского краевого суда Александр Григоренко
18:56
«Им уже плохо»: Басков пожалел поколение юных музыкантов. Видео
1
18:55
В Тюмени 11-летняя девочка порвала почку во время квеста «Прятки в темноте»
18:53
Тысячный иностранец, разделяющий российские ценности, подал заявление на РВП
18:52
Порошенко* заявил о попытке Зеленского построить авторитарный режим
18:52
В Челябинске до конца лета закроют концертный зал филармонии
18:52
«Не повышайте голос»: депутаты повторно забраковали доклад свердловского омбудсмена
4
18:51
В Екатеринбурге полиция ворвалась в вейп-шоп бывшего борца с коррупцией. Видео
18:50
«Отстегни папе сапожки»: фигурист Костомаров рассказал в Екатеринбурге о жизни с протезами
18:45
Мэрия Кургана определила ответственных, кто спасет население от ЧС. Инфографика
2
18:44
В Челябинске почти вдвое вырос выбор съемных квартир
18:44
У экс-инспектора ДПС в Москве хотят изъять пять квартир в Дубае
7
18:39
В Ханты-Мансийске из-за бюрократии гибнет уникальный природный парк
1
18:38
Полпред Жога и губернатор Паслер посетили Уральский оптико-механический завод. Фото
18:36
Паша Техник вместе с другими рэперами отдали около миллиона рублей ВС РФ
2
18:35
В Кургане снимают героиню шоу «Мама в 16»
1
18:34
Депутаты ЯНАО поддержали ограничения для мигрантов
1
18:33
Суд отказал пермскому госуниверситету во взыскании 2,2 млн рублей с экс-ректора Красильникова
18:32
Посольство США в Киеве выгоняет украинских беженцев из Америки
18:31
ВС РФ взяли под огневой контроль все пути отхода группировки ВСУ из Горналя
18:29
В Перми подорожал проект капремонта знаменитого памятника архитектуры
18:25
В Курган придет штормовой ветер
1
18:23
В Средиземном море пропало 3,5 тысячи детей-мигрантов
18:21
Первое нападение клеща зарегистрировано в ХМАО
1
18:20
В микрорайоне Перми сбили ребенка. Фото
18:19
Мэр Тюмени рассказал, когда в городе начнется пляжный сезон
18:18
Глава Катав-Ивановского района принудительно ушел в отставку
18:15
Великолепие барокко: чем уникальна Церковь Трех Святителей в Курганской области. Фото
18:15
Ямальским факториям не хватает своего хлеба
1
18:14
Челябинскому мэру-двоечнику Шимановичу сократили срок в колонии. Фото, видео
18:11
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Челябинске
18:10
Профайл подполковника Попова, назначенного начальником МО МВД «Юргамышский»
18:09
Битва круп: диетолог рассказал, что полезнее — перловка, гречка или рис
2
18:06
Стали известны новые подробности по ЧП на заводе Баскаля в Кургане. Инсайд
1
18:01
В ГД сравнили Зеленского с героем анекдота про бедняка и богача
18:00
Наемники из Колумбии оказались в окружении ВС РФ в Горнале
1
17:59
В Екатеринбурге бомж избил фельдшера, пытавшегося ему помочь. Фото
1
17:59
Убившей троих детей жительнице Канска грозит до 20 лет колонии
17:59
Челябинцы начали массово скупать садовые участки с домиками. Фото
17:58
Курганская пенсионерка обманывала сотрудников банка, чтобы переводить деньги аферистам
17:57
В Брянской области собаку три года не могут достать из замурованного бункера
1
17:57
В ХМАО нашли десятки бутылок опасной воды
17:55
Власти Екатеринбурга раскрыли планы по ремонту набережной Исети
17:55
Чем известен курганский завод, которым управляют из Америки
3
17:52
Родители ХМАО скупают детям самокаты и велосипеды из-за теплой весны
17:49
Петербургское УФАС не нашло заявленное мясо кабана в корме для собак
1
17:49
Китай не устроили условия России по поставкам газа
3
17:46
Баскетболистка УГМК Косу попала в женскую NBA
17:41
Москвичку арестовали за попытку снять никаб с пассажирки в метро. Видео
10
17:40
В школе Кургана скандал из-за учеников: родители обвиняют учителей в прочтении чатов. Видео
5
17:39
Эрмитаж временно закрыт для посещения из-за угрозы безопасности
17:39
Bloomberg: США отказались осуждать Россию за удар по ВСУ в Сумах
1
17:38
В Тобольском районе запускают паромную переправу
17:38
Арестован главный «безопасник» крупной свердловской атомной станции. Фото
17:37
Ямальские акушерки спасли маму с новорожденным малышом в отдаленном поселке
17:35
Киноа: суперфуд или модная крупа — ответ диетолога
17:33
Сотни уральцев посетили экологический фестиваль в Нижнем Тагиле
3
17:30
В курганском округе назначили нового начальника отдела полиции
17:29
У подельника экс-невестки Чернецкого отбирают машину, помещения и 630 млн
17:28
В Петербурге Россельхознадзор уничтожил почти 10 тысяч зараженных цветов
17:28
Российские военные блокировали остатки пехоты ВСУ в курском Горнале
17:25
Российские школьники начнут сдавать ОГЭ на компьютерах
2
17:18
Рособрнадзор внедрит в ОГЭ технологии проведения ЕГЭ
17:16
Суд приговорил петербурженку к пяти годам колонии за фейки об армии. Видео
17:15
Ямальский командир совершил подвиг, освобождая Киев: история легендарного капитана Егорова
17:10
В Пермском крае рухнули цены на ювелирные изделия
17:10
В Анкаре началась двухдневная встреча по безопасности в Черном море
17:10
Жена председателя Арбитражного суда Доставалова возглавила в Кургане общественную организацию. Фото
2
17:08
«Везите меня молча»: что входит в райдер Вити АК, который выступит в Челябинске в апреле
3
17:08
На заводе курганского бизнесмена Баскаля произошло новое ЧП. Инсайд
17:07
Проблему с лекарствами в пермском поселке власти пообещали решить до конца июня
17:07
Участникам массовой драки на турнире по футболу в ХМАО запретили ходить на матчи
17:03
Ирина Текслер: челябинский семейный фестиваль изменит формат. Фото, видео
17:02
Зумеры стали жаловаться на «вечную болезнь»
2
17:00
В Доминикане открылось первое посольство РФ
3
17:00
Мэрия курганского округа требует от судимого экс-главы полмиллиона рублей
1
16:51
Екатеринбург закупит гигантские автобусы-гармошки
3
16:51
В Госдуме призвали бороться с высокими ценами на пасхальные товары
2
16:45
Власти готовят реновацию в двух свердловских городах
16:44
Родителей выпускников вынудят присутствовать на ЕГЭ
3
16:43
«Все к лучшему»: Алсу упрекнула организаторов в срыве концерта в Екатеринбурге
2
16:43
Челябинские ученые обезопасили газопроводы от порывов ветра. Фото
16:38
В Харькове ребенок выстрелил в мать из гранатомета
16:38
Тюменцы бежали в уральскую глушь, которую паводок отрезал от цивилизации. Фото
1
16:35
Крупная продуктовая сеть в Перми обманула победителя своего розыгрыша
1
16:30
Курганский политик Бухаров судился из-за уклонения от службы, но проиграл
3
16:28
Свердловчанам станет доступен бесплатный мобильный интернет
16:27
В США собирают информацию по мигрантам, чтобы лишить их жилья и работы
1
16:27
Губернатор Паслер выслушал первые жалобы свердловчан. Фото
5
16:25
«Все трое в реанимации»: никто из участников ДТП в Кургане не использовал ремни безопасности. Фото
1
16:22
Тюменского перевозчика лишили госконтрактов за срывы междугородних рейсов
16:22
Умерла дочь худрука театра «Вишневый сад» Татьяна Вилькина
16:20
На пересечении Труда и Российской в Челябинске до сентября закроют движение
16:20
Жители Курска после ночной атаки ВСУ получат до 150 тысяч рублей
16:14
Суд приговорил россиянина к 15 годам колонии за добровольную сдачу в плен
2
16:09
На эмблему Минспорта вернулись христианские кресты. Фото
2
16:07
Сдал на металл: в ХМАО охранник по-крупному обворовал собственную стройку
16:07
США хотят передать России запасы урана Ирана
5
16:04
Задержан главный «безопасник» крупной свердловской атомной станции
1
16:03
Прокуратура проверит жалобы жителей пермского поселка на отсутствие лекарств в единственной аптеке. Видео
16:01
На Ямале хотят построить центры моржевания
2
16:00
Экс-начальник пермской ИК-29 Ассанов, попавшийся на взятке, не признал вину
1
15:59
Матери из Канска предъявлено обвинение в убийстве трех детей
15:55
Судьей Конституционного суда может стать экс-министр юстиции Коновалов
15:55
В деле о пытках в екатеринбургском автосервисе появилась новая жертва
15:54
Пермь за звание Культурной столицы будет бороться с десятками городов
15:53
Песков ответил на угрозы Каллас и оценил планы Зеленского на 9 мая: главные заявления Кремля
15:52
В Киеве умер режиссер «Гонок по вертикали» Александр Муратов
15:51
Россельхознадзор наказал мини-зоопарк в челябинском ТРК «Горки»
15:51
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
15:49
В челябинских лагерях отдохнут 23 тысячи детей
15:49
Что известно о тюменском мясокомбинате, который погряз в убытках
15:47
ВС РФ ударили по украинскому военному аэродрому и цехам сборки БПЛА
15:45
Минздрав придумал новый способ отговорить россиянок от абортов
15:41
Металл ЕВРАЗа используют для строительства крупнейшего энергетического комплекса на юге России
15:41
«Это и наша победа»: Пашинян принял приглашение Путина на торжества в честь 80-летия Победы
1
15:40
Россия и Абхазия возобновили авиасообщение спустя 30 лет
1
15:39
Где в Тюмени дешевле всего купить яйца на Пасху. Инфографика
15:39
Прокуратура проводит проверку после жалоб жителей о загрязнении реки Ива в Перми
15:37
Создателя «Синего кита» приготовили к 9 годам колонии строгого режима
1
15:36
Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль Демидовку и Поповку в Белгородской области
15:36
Депутат Барбашин и ветераны СВО чествовали челябинских параспортсменов. Фото, видео
15:35
В Нижневартовске выбрали новые светильники для пешеходных зон
3
15:33
В Ивановской области задержан директор дорожного департамента
1
15:33
В Ельцин Центре сорвали презентацию книги хранительницы «Белой башни»
1
15:30
Экс-лидер курганской ЛДПР Ярушин пойдет одномандатником на выборы по округу, где ранее проигрывал. Инсайд
15:29
В Тюменской области ищут мужчину, который похитил собственную дочь. Фото
15:29
В Ханты-Мансийске проведут обработку территории от клещей, комаров и грызунов. Список
1
15:27
В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий
1
15:26
Свердловский министр ответил на слухи об отставке
15:25
Песков не стал комментировать вопрос об уране из Ирана
15:25
Кто займет место главы депобразования Тюменской области. Инсайд
2
15:24
Челябинские депутаты посетили круглосуточную школу, где нет учителей и оценок
15:22
В Кургане интересно: в женском монастыре пройдет концерт «Играй, гармонь!». Фото
15:22
Челябинский губернатор выразил соболезнование родным умершего экс-директора ЧМК
1
15:22
Поджигателю вертолета МЧС в Остафьево дали 18 лет тюрьмы
15:20
Зеленский уволил главу Сумской области Артюха после удара ВС РФ
15:15
Захарова обвинила генсекретаря ООН в предвзятом отношении к России
15:12
Песков: на 9 Мая Кремль ждет более 20 иностранных лидеров
2
15:10
В Тюмени 9-летний ребенок на самокате попал под колеса иномарки. Фото
15:10
Песков: Зеленский не чтит память своего деда
15:10
Песков: между Москвой и Вашингтоном происходит напряженная работа во имя мира
15:10
Песков: ВС РФ соблюдают мораторий на удары по энергообъектам, в отличие от ВСУ
2
15:10
Песков — об угрозах Каллас: будем рады видеть всех 9 мая в Москве
15:07
Финляндия установит ветряные турбины с радарами на границе с Россией
15:07
Полиция не нашла противоправных действий в скоплении молодежи у торгового центра в Перми
15:02
В МИД России предупредили о радикальной позиции ЕС по Украине
15:00
Бесконтрольная миграция угрожает Ямалу социально-экономическими проблемами
1
15:00
Ушедшему на СВО бывшему военкому-коррупционеру из Озерска вернули звание офицера
1
15:00
Как в общепитах ЯНАО используют маркетинговые уловки
14:59
Челябинский автосалон потребовал с завода в Миассе миллиард рублей
14:58
Замгубернатора ХМАО Дюдина заручилась помощью епархии в борьбе с абортами. Фото
1
14:55
Челябинский бизнесмен реконструирует недострои под ТРК на северо-западе. Карта
14:54
Посольство России в Швеции залили краской
6
14:52
Миллиардер Максим Левченко стал единоличным владельцем Fort Group
14:51
Турция, Вьетнам и страны Европы: куда екатеринбуржцам лететь на отдых в майские праздники
2
14:50
ФСБ вскрыла коррупционную ячейку в челябинской налоговой. Видео
14:50
Стал известен еще один звездный хедлайнер «Ночи музыки»
14:49
Департамент транспорта Перми проверяет действия водителя, который выставил пассажиров из автобуса
14:48
Запад попытается сорвать предстоящее празднование Дня Победы
2
14:47
Бизнесмены ХМАО бросились зарабатывать на шиномонтажках
14:47
В ОАЭ стало невозможно купаться из-за нефти в море
3
14:45
Курган богат талантами: студентки победили на Всероссийском конкурсе. Фото
5
14:43
Пробка на челябинской трассе М-5 около Аши растянулась на сто километров. Скрин
14:42
Военкоры рассказали о попытке ВСУ прорваться в белгородскую Демидовку
14:42
Тюменские власти отреагировали на жалобы жителей Дударева, которые лишились выезда на Московский тракт. Фото
14:39
Нарышкин возмутился несоблюдению Украиной договоренностей с Россией
2
14:37
Соперник Паслера сменил фамилию перед выборами губернатора
14
14:32
Кого из артистов ждут в Екатеринбурге на День Победы
1
14:30
Чиновника, бунтовавшего у Храма на Крови, оштрафовали за дискредитацию армии
2
14:30
В компании, где работает экс-мэр Кургана Ситникова, новый руководитель из Тюмени
5
14:29
Челябинского замминистра Харченко не отпустили из СИЗО под залог в 5 млн рублей
1
14:28
Китай запретил закупать авиакомпаниям самолеты Boeing
1
14:24
В Челябинске задержали поджигателя автомобиля Hyundai
14:22
Мужчина, которого зарезала дочь, регулярно избивал своих детей
1
14:22
В ростовской шахте два горняка остаются под завалами на глубине 125 метров
14:18
Нарышкин: Польша и Прибалтика первыми пострадают в случае агрессии НАТО против Союзного государства
3
14:18
Губернатор Текслер назначил высокопоставленного чиновника челябинского правительства
14:17
Повышение госпошлины при разводе до 100 тысяч рублей оказалось фейком
14:16
Вооруженный петербуржец на BMW остановил автобус, чтобы забрать свою жену
1
14:16
Спикер заксобрания ЯНАО устроил коллеге экскурсию в необычную школу. Фото
14:15
Киевский режим шесть раз ударил по объектам российской энергетики
2
14:15
В Кургане будет тепло, но сильно ветрено
14:14
МИД Киргизии заявил об ультиматумах России после задержания своих граждан
4
14:11
В Березниках после замечания жителей доработали проект памятника бойцам СВО. Фото
14:11
На тюменской «трассе смерти» построят базу отдыха с 15 бассейнами
2
14:10
Нарышкин поставил России и Белоруссии задачи по борьбе с агрессивным Западом
1
14:10
«Снежная радуга-2025» прошла в ЯНАО при поддержке газодобывающего предприятия
14:09
Суд вынес приговор жителю ХМАО, укравшему у брата оружейный арсенал
14:09
В ХМАО бизнесмены за копейки распродают просрочку из сетевых магазинов
14:08
Пермь поборется за звание культурной столицы России в 2027 году
14:07
«Не разобрались в деле»: свердловского полицейского обвинили в смерти коллеги. Видео
5
14:06
Чиновники завысили расходы на благоустройство в ЯНАО
14:06
В Петербурге на стройке СПбГУ были найдены человеческие останки
14:06
Будущий зам Паслера вернулся в Оренбуржье. Видео
14:04
«Когда начнете шевелить все?»: главный гаишник разнес мэрию Екатеринбурга
3
14:02
В Москве 15-летняя школьница зарезала своего отца
1
14:00
Джихад против фашизма: как курганские мусульмане сражались в Великой Отечественной войне
13:58
Нарышкин перечислил три условия для мира на Украине
2
13:58
МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области
13:56
Российские спасатели завершили спасательную операцию в Мьянме
13:54
Пермский нефтеперерабатывающий завод получил рекордную выручку и прибыль
13:54
«Дом кишел грызунами»: появились подробности расследования смерти Джина Хэкмена и его жены
13:51
Власти города в ХМАО предупредили об отключении радио и телевидения
13:50
Ключевой фигурант дела экс-мэра Сургута обжаловала домашний арест
13:44
Адвокатам Шарлота* не удалось добиться оправдания певца по делу о реабилитации нацизма
13:42
Власти Петербурга в три раза увеличат пособия студенческим семьям
13:37
Тюмень заключила соглашение о сотрудничестве с китайским городом Дунъин. Фото
13:35
Шведский стол на финише и концерт: журналистка URA.RU из Перми пробежала марафон в Турции. Видео
13:34
ВС РФ расширяют санитарную зону в Сумской области
13:33
Элитная бригада ВСУ пытается сбежать с территории монастыря в Горнале
13:30
Власти ЯНАО внесли изменения в порядок зачисления в профильные десятые классы
13:30
Мэрия «курганской Рублевки» выплатит сотни тысяч хозяину разбитой в ДТП иномарки
1
13:28
В Перми закрыли опасное кафе с шаурмой, в которой нашли кишечную палочку
13:28
Главный завод Екатеринбурга засудил европейцев на сотни миллионов рублей. Скрин
2
13:27
FT: ЕС ищет способ разорвать газовые контракты с РФ без выплаты штрафов
13:24
Анна Асти станет гостем на одной из свадеб в Екатеринбурге
13:22
Циклон принесет штормовой ветер в Челябинскую область в ближайшие сутки
13:20
В Кургане интересно: в баре пройдет ужин, на котором гости вместе с актерами сыграют гастроспектакль
1
13:19
В Екатеринбурге нашли места, где чаще случаются ДТП
1
13:18
«Речи о закрытии не идет»: новый министр высказалась об оптимизации свердловских больниц
8
13:16
Суд освободил челябинский завод от претензий американцев на два миллиона евро
13:15
Вэнс назвал абсурдом слова Зеленского о теплых отношениях России и США
13:13
«Был пропитан кровью»: челябинец, спасший раненного рецидивистом ребенка, рассказал о ЧП
13:11
Бывший шеф свердловской налоговой объявлен в розыск. Скрин
5
13:03
Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном
1
13:03
У пермского торгового центра заметили несколько сотен подростков. Фото
13:02
Нефтяная компания из ХМАО намерена удержать уровень добычи нефти
13:01
Пасхальные богослужения пройдут в двух десятках церквей Перми
13:01
Предприниматель из ЯНАО злоупотребляла торговлей опасной молочной продукцией
13:00
Действующие депутаты челябинского заксобрания начали заявляться на перевыборы
12:58
Жителям Ханты-Мансийска, пострадавшим от взрыва в квартире, назначили выплаты
2
12:58
В Челябинске продолжает дешеветь аренда квартир. Инфографика
12:57
В Курганской области объявили срочный розыск очевидцев массовой гибели карасей. Видео
2
12:55
Shot: ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область
12:50
«Столото» решило судиться с французским оператором лотерей
2
12:50
Челябинские электробусы получили сертификат безопасности Таможенного союза. Фото
12:45
В курганской больнице пациентка после операции получила ожоги грелкой с кипятком
12:43
Екатеринбуржец покорил Аргентину, выжив в воде с хищниками. Фото, видео
6
12:40
В ХМАО закрыли молочную ферму из-за антисанитарии
12:39
Китайские авто подешевели в Свердловской области
2
12:38
На курганском вокзале начнут собирать книги для детей из сел
3
12:37
«Небо заволокло черным дымом»: В Миассе загорелся пенопластовый цех. Видео
12:35
Власти Ханты-Мансийска доложили о состоянии жильцов после взрыва в квартире
12:35
Паводок затопит девять мостов в Свердловской области
12:34
У актера из «Трудных подростков» заблокировали счета
12:33
Погиб курганец, который отправился в зону СВО из Тюменской области. Фото
12:31
Экс-замглавы пермского ГУФСИН Симченков стал фигурантом двух уголовных дел из-за металлолома
1
12:30
В ХМАО суд вынес приговор охраннику рынка за оскорбление ВС РФ
12:25
В курганском Заозерном новый автобус столкнулся с легковушкой. Фото
1
12:24
Дочка НОВАТЭК готовится к реализации масштабного промышленного проекта в ЯНАО
12:23
Свердловского солдата не признали участником СВО, а семью оставили без выплат
1
12:23
По факту атаки ВСУ на Курск возбуждено уголовное дело о теракте. Видео
12:19
В Челябинской области дороги закроют для фур. Фото
12:19
Лавров заявил о несогласии с позицией Токаева по территориальной целостности
12:15
Бывшие владельцы «Арианта» оспорили арест 46 миллионов рублей
12:13
Мужчина, спасший ребенка от рецидивиста с ножом в Челябинске, получит награду
1
12:10
Якушев проверил, как поддерживают бойцов СВО в Марий Эл
12:06
В центре Тюмени обновят площадь возле рынка
12:05
Будущий глава Кунгура Толчин заранее выходит на работу в администрацию
12:04
Евгений Корешков покинет тренерский штаб СКА
12:04
На трассе между Челябинском и Казахстаном мотоциклист погиб под колесами фуры. Фото
12:04
Пермский оператор фастфуда закрыл три кафе в центре города
12:03
Скандальный блогер прилетит в Екатеринбург, но встреча с ним обойдется в 13 тысяч
2
12:02
Хинштейн: в результате атаки на Курск пострадало 24 дома
12:00
Тюмень договаривается о сотрудничестве с китайской провинцией
11:57
Эксперт раскрыл, как изменятся цены на новостройки в 2025 году
5
11:55
Какие праздники отмечаем 16 апреля 2025: приметы, что можно и нельзя делать
11:52
В Петербурге появится новая комиссия по охране редких животных и растений
11:51
Очевидица рассказала о ночной атаке дронов на Курск
11:50
ВС РФ уничтожили украинских штурмовиков, переброшенных к Олешне
11:49
Врачи ХМАО спасли ребенка, проглотившего несколько десятков магнитов. Фото
11:48
Директор крупного тюменского завода попался на взятке
2
11:46
Прокуратура курганского района заставила подрядчика отремонтировать дорогу
1
11:41
Челябинский контрактник отправился в колонию за смерть пешехода
11:39
В окружении Трампа заявили о возможности новых санкций против России
3
11:39
В Ленобласти мать отселила троих детей в баню и перестала кормить
1
11:36
В Перми водитель автобуса выгнал всех пассажиров из салона после конфликта. Видео
3
11:32
Две школы в Курске переведены на дистант из-за атаки беспилотников ВСУ
11:31
Популярному музею в ЯНАО добавят мультимедийных экспозиций
11:30
МВД заплатит курганцу за поврежденный на спецстоянке Mercedes. Фото
11:27
«Были в напряге»: пассажир рассказал о ЧП с самолетом, не долетевшим до Екатеринбурга
11:23
Посетителей одного из торговых центров в Перми эвакуировали
11:22
В Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна и проломила крышу иномарки
6
11:20
Ключевой тюменский мясокомбинат не может выбраться из убытков
11:19
Управляемый из Москвы дрон впервые поразил объект ВСУ в Часовом Яре
1
11:16
Скончался бывший гендиректор Челябинского металлургического комбината
2
11:15
Контору микрозаймов поймали на лживой рекламе в торговом центре Сургута
11:11
В ЯНАО набирают популярность повара, бухгалтеры и специалисты по эксплуатации БПЛА
11:09
Продюсер Толмацкий нарушил молчание о съемках сериала о покойном Децле
2
11:08
Уиткофф: Путин обратился к Трампу с просьбой о постоянном мире
11:07
Арестован московский бизнесмен, проводивший ремонт аэропорта Магнитогорска
11:07
Зарплаты заводчан превысили 100 тысяч рублей в Екатеринбурге
2
11:05
В Екатеринбурге перекрыли улицы, а на дороги выехали танки и бронемашины. Фото
11:00
На Ирак обрушилась сильнейшая песчаная буря. Фото, видео
10:58
В Тюменской области обострилась угроза паводка. Инфографика
10:57
Курган богат талантами: Дом Юнармии стал одним из лучших в стране. Фото
3
10:54
Минздрав рассказал подробности аварии со скорой в Перми
10:52
В пермском архитектурном музее «Хохловка» закрыли один из экспонатов. Фото
10:49
Двое под завалами: Слюсарь сообщил о ЧП в шахте в Ростовской области
1
10:48
Мосгорсуд отменил штраф Поперечному* за дискредитацию российской армии
1
10:45
В Кургане интересно: в поселке пройдет ярмарка в честь Пасхи
5
10:43
Рейсовый автобус из Челябинска в Казань семь часов простоял в пробке на М-5
2
10:41
Суд вынес приговор бойцу, добровольно сдавшемуся в плен ВСУ
2
10:40
Маркетплейсы прекратили продажу тату-наборов несовершеннолетним после запроса челябинского депутата Госдумы
10:38
Пермяки стали реже болеть гриппом и ОРВИ
10:38
В Тюмени на Московском тракте начался транспортный коллапс. Скрин
1
10:36
Ветераны ХМАО получили по 80 тысяч рублей ко Дню Победы
10:32
Батареи в домах Екатеринбурга нагреют до 125 градусов
10:31
В курганском селе Иковское вода вышла на дорогу. Фото
2
10:31
В ЯНАО арестовали буйного подростка с ножом
1
10:31
Дмитриев сделал заявление по встрече Путина и спецпосланника Трампа
1
10:28
Беспилотники пролетят над территорией железнодорожного вокзала в челябинском городе
10:25
Мощная магнитная буря накроет Землю 16 апреля 2025: прогноз солнечной активности
10:21
«Моральные уроды»: Володин жестко прокомментировал заявления Каллас о Победе
10
10:21
Свердловчане скупают подержанные отечественные легковушки
2
10:17
В Перми произошла авария со скорой. Фото
10:16
В Курганской области временно не будут работать телевизоры и радио
2
10:13
Пермский завод по производству спецтехники увеличил выручку в полтора раза
1
10:11
Марочко: армия РФ прорвала оборону ВСУ у Ямполовки
1
10:07
Река Исеть в Курганской области опустилась на 28 сантиметров. Инфографика
10:05
Не бедствует: сколько зарабатывает Галкин* на концертах в Европе
10:04
В ХМАО выросла заболеваемость ОРВИ
10:04
Беспилотники, атаковавшие Курск, были снаряжены поражающими элементами. Фото
10:02
В Красноярском крае дотла сгорела горнолыжная база «Шишкин лог». Фото, видео
10:00
Уральцам рассказали, где улучшить зрение по новой технологии
09:56
В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь
1
09:52
Уволенная за интимные фото учительница из Ишима снялась в шоу «Четыре свадьбы»
1
09:50
Папа Римский причислил к лику блаженных архитектора Антонио Гауди
09:50
Курган богат талантами: футбольная команда взяла золото на первенстве области. Фото
09:48
Клиника в ЯНАО заплатит за нравственные страдания пациента один млн рублей
09:45
ВСУ в Угледаре убивали мирных жителей для репортажей западных СМИ
09:41
Челябинские полицейские раскрыли подробности задержания мужчины, напавшего с ножом на ребенка. Фото
09:39
Глава Татарстана заинтересовался челябинскими зубными имплантами. Фото
09:37
Выплаты клиентам «ПромТрансБанка» начнутся не позднее 29 апреля
09:36
В Госдуме предложили перевести россиян на семичасовой рабочий день
2
09:26
Publico: Каллас пришлось отказаться от создания фонда для Украины
1
09:18
От ударов ВСУ за неделю погибли 19 мирных жителей, в том числе двое детей
09:16
ВСУ 15 апреля атаковали Россию 115 беспилотниками
09:09
Курские власти показали последствия ударов ВСУ по городу. Фото
09:00
В Екатеринбурге поставят всероссийский рекорд по свиданиям
1
08:52
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «ПромТрансБанк»
08:50
Бывший коллега станет соперником Паслера на выборах
19
08:48
Пермской опере не хватает басов и теноров
08:47
Шесть грузовиков сгорели на парковке в Уфе. Фото, видео
2
08:45
Челябинский чебурек по удмуртскому рецепту оценили журналисты URA.RU. Обзор
08:45
На курганском заводе создали пожарную дружину, которую будут привлекать к ликвидации ЧС
3
08:41
Маткапитал в России увеличился почти до одного миллиона с 2007 года
7
08:31
Экс-главред российского журнала Playboy Ляпоров обвиняется в мошенничестве
08:30
В Челябинске рецидивист напал на 11-летнего мальчика с ножом
3
08:23
В США требуют от Цукерберга продать Instagram* и WhatsApp**
08:20
Власти не намерены затягивать выборы мэра самого скандального города в ХМАО. Инсайд
08:09
Три разведчика ВС РФ заставили отступить спецназ ВСУ на запорожском направлении
08:02
По новой трассе «Тюмень — Москва» запустят современные грузовики без водителей
3
08:00
В Тюмени потеплеет, но будет сильный ветер
08:00
Дом-флаг в Салехарде будет готов в первой половине мая
07:59
Для чего предназначена радиостанция Судного дня: какие сигналы она передает
19
07:56
ВСУ более 100 раз нарушили эмбарго на удары по объектам энергетики России
07:50
Эксперт рассказал, как получить скидку при покупке жилья в 2025 году
07:49
Названо количество россиян, согласных с детским трудом
1
07:45
Европа противится возвращению России на Олимпийские игры
07:45
Доходы курганского актива холдинга из США упали в два раза
07:40
Покупать готовое жилье стало выгоднее, чем строящееся
13
07:40
Власти Тюмени решат главную проблему жителей Ново-Патрушево
1
07:36
Сотрудникам ФСИН разрешат применять оружие при розыске и задержании беглецов
07:33
Уиткофф заявил, что намечается подписание сделки по Украине между Россией и США
07:23
Уиткофф: коммерческое сотрудничество РФ и США приведет к стабильности между ними
1
07:18
На Екатеринбург надвигается шторм
07:15
СК РФ начал расследование после атаки украинских дронов на Курск. Видео
07:14
Минобороны РФ требует с подрядчиков более 30 млрд рублей
07:08
В Британии нашли отличительную особенность западных и российских танков
07:05
Василий Уткин и букмекеры: кто и когда обвинял ФК «Урал» в «договорняках»
07:03
Под влиянием антициклона в Прикамье установится сухая погода со штормовым ветром
06:59
Для пенсионеров выпустили памятку, как скорректировать пенсионный стаж
06:57
Уиткофф: США продвигаются в заключении сделки с Россией по Украине
06:55
WSJ: Келлог и Рубио посоветовали Трампу занять более жесткую позицию по России
2
06:52
Дроны ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, квартиры охватил пожар, есть пострадавшие: видео
06:49
Синоптики раскрыли, какой будет погода на майские праздники в Челябинске. Скрин
2
06:44
В Европе предположили, что Китай и Россия объединятся в торговой войне против Трампа
06:39
Глава Курска лично приехал к дому, в который влетел беспилотник ВСУ
06:33
На звание главного футбольного организатора в Прикамье претендуют две федерации
1
06:25
Появились кадры с ударом БПЛА по жилой многоэтажке в Курске
06:23
В результате атаки дронов на Курск погибла женщина, ранены девять человек. Фото
06:23
МЧС локализовало пожар в курском доме, по которому ударил беспилотник ВСУ
06:21
Части ВСУ, захватившие монастырь в Горнале, отказались от переговоров
1
06:14
Штормовой ветер накроет Курганскую область
06:13
Названо оружие, с помощью которого ВСУ ночью атаковали Курск
1
06:10
Пользователям «Госуслуг» стали приходить фейковые письма о попытках взлома
06:04
Адвокат рассказал об указаниях кураторов с Украины для исполнителей теракта в «Крокусе»
05:55
«Радиостанция Судного дня» передала сразу четыре сообщения за один день
1
05:54
Стало известно, кого коснется запрет на снятие наличных с карт
3
05:53
Екатеринбург примет синхронистов со всей России
05:49
Курск массово атаковали беспилотники: один из дронов мог попасть в дом
05:38
Бывший зам Шойгу попал на допрос по уголовному делу
05:30
Водители в ЯНАО озадачены дикими ценниками на красивые госномера
1
05:25
На Ямале станет меньше льготных межмуниципальных авиамаршрутов
05:08
В Кургане автосалон обманывал покупателей
4
04:56
Лавров заверил, что Россия не позволит США загнать себя в ловушку
04:52
Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Минводы после ЧП
04:36
Парк в Тюмени вошел в топ-5 лучших парков России
2
04:28
Урожай в России оказался под угрозой из-за заморозков
4
04:24
В ГД рассмотрят отмену повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ
04:22
Shot: дрон влетел в многоэтажку в Курске
04:09
Дрон ВСУ влетел в многоэтажный дом в Курске
03:57
У бывшего завода пермского миллиардера вдвое сократилась выручка
03:52
Контрабандистов, кравших из России редких кошек, задержали в Европе
03:44
В ЯНАО девочка выпала с окна многоэтажки
03:41
Каких погодных сюрпризов ждать жителям Шадринска. Скрин
03:23
Reuters: демократы в Палате представителей показали 3 сценария поддержки Киева
03:19
Власти курганского округа назвали фейком сообщения об отключении тепла в жилых домах
03:18
ЧП произошло с самолетом, летевшим в Екатеринбург
2
03:15
Прямо со съемок нового шоу — на госпитализацию: почему Гарик Харламов попал в больницу
02:56
Звезду «Универа» сбили на мопеде в центре Москвы. Видео
2
02:55
Журналистка из Америки Бартлет полюбила Россию и попросила Путина о гражданстве
1
02:50
Нюша своим платьем напомнила фанатам «голую вечеринку». Видео
5
02:48
В ближайшие годы в ХМАО станет больше газозаправочных станций
02:48
Свердловский губернатор Паслер объявил первых участников «Иннопрома»
1
02:38
В России хотят по-новому считать рождаемость из-за махинаций губернаторов
1
02:25
Пермские орнитологи озаботились популяцией краснокнижных пернатых хищников
02:09
Трамп дал ответ на вопрос о дедлайне для Путина
1
01:55
Названа вероятная причина пожара в Ревде, унесшего две жизни
01:53
На ЮУЖД в Курганской области погибло больше всего народу
01:52
Ученый из ХМАО создает квантовый компьютер для разработки новых лекарств
1
01:42
В Ингушетии расстреляли сына экс-главы одного из сел. Видео
01:31
Известный немецкий автобренд заявил о банкротстве
4
01:27
Челябинка отказалась от тура и взыскала через суд 15-кратную неустойку
01:08
Завхоз приюта в ЯНАО обвинил общественников в травле
2
01:06
Экс-министр Пермского края Морозов занялся торговлей лесоматериалами
01:02
Алиханов: найдено решение по долгу свыше 100 млрд у ГК «Сегежа»
00:49
Появились подробности масштабного удара по Сумам, о котором писало Минобороны
2
00:38
«С сыном Автогена не здоровался»: президент «Урала» ответил на обвинения в «договорняке»
1
00:36
В Кургане на Пасху перекроют движение и запретят парковку в центре
00:31
Гарика Харламова госпитализировали со съемок нового шоу
00:30
Зеленский начал отсчет дней с тех пор, как захотел перемирия
00:20
Стало известно о планах Украины по поводу Парада Победы в РФ
4
00:18
Россия дала резкий ответ Западу на санкции
1
00:07
Глава МЧС Куренков отчитался Путину о ситуации с паводком в Тюменской области