Советник полпреда Жоги вернулся в Москву

Пиарщик Александр Костин покинул уральское полпредство Путина
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Совещание по экологии на ММК с участием Артема Жоги. Челябинск, Магнитогорск, жога артем
Александр Костин приехал с Артемом Жогой (на фото) в Екатеринбург в начале октября Фото:

Александр Костин покинул пост советника полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Об этом URA.RU сообщил источник.

Костин был одним из тех, с кем Жога сразу после своего назначения прилетел в Екатеринбург в октябре 2024-го. Прежде он работал в новых российских регионах и участвовал в различных пиар-проектах по линии администрации президента.

Считается, что основной задачей Костина на Урале было стабилизировать информационное пространство вокруг полпреда, делавшего первые шаги на высоком государственном посту. «Выполнив эту миссию, Костин уехал в столицу — для него есть новые поручения», — уточнил собеседник, не выдавая конкретику. Дозвониться до самого Костина корреспонденту не удалось.

Теперь за информационное сопровождение деятельности Жоги будет полностью отвечать Алина Имамова. Она пришла в полпредство еще при Владимире Якушеве (предшественник Жоги).

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Александр Костин покинул пост советника полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Об этом URA.RU сообщил источник. Костин был одним из тех, с кем Жога сразу после своего назначения прилетел в Екатеринбург в октябре 2024-го. Прежде он работал в новых российских регионах и участвовал в различных пиар-проектах по линии администрации президента. Считается, что основной задачей Костина на Урале было стабилизировать информационное пространство вокруг полпреда, делавшего первые шаги на высоком государственном посту. «Выполнив эту миссию, Костин уехал в столицу — для него есть новые поручения», — уточнил собеседник, не выдавая конкретику. Дозвониться до самого Костина корреспонденту не удалось. Теперь за информационное сопровождение деятельности Жоги будет полностью отвечать Алина Имамова. Она пришла в полпредство еще при Владимире Якушеве (предшественник Жоги).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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