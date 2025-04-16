Советник полпреда Жоги вернулся в Москву

Александр Костин покинул пост советника полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Об этом URA.RU сообщил источник.
Костин был одним из тех, с кем Жога сразу после своего назначения прилетел в Екатеринбург в октябре 2024-го. Прежде он работал в новых российских регионах и участвовал в различных пиар-проектах по линии администрации президента.
Считается, что основной задачей Костина на Урале было стабилизировать информационное пространство вокруг полпреда, делавшего первые шаги на высоком государственном посту. «Выполнив эту миссию, Костин уехал в столицу — для него есть новые поручения», — уточнил собеседник, не выдавая конкретику. Дозвониться до самого Костина корреспонденту не удалось.
Теперь за информационное сопровождение деятельности Жоги будет полностью отвечать Алина Имамова. Она пришла в полпредство еще при Владимире Якушеве (предшественник Жоги).
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