Советник полпреда Жоги вернулся в Москву

Пиарщик Александр Костин покинул уральское полпредство Путина

16 апреля 2025 в 09:04 Размер текста - 17 +

Александр Костин приехал с Артемом Жогой (на фото) в Екатеринбург в начале октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Александр Костин покинул пост советника полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Об этом URA.RU сообщил источник. Костин был одним из тех, с кем Жога сразу после своего назначения прилетел в Екатеринбург в октябре 2024-го. Прежде он работал в новых российских регионах и участвовал в различных пиар-проектах по линии администрации президента. Считается, что основной задачей Костина на Урале было стабилизировать информационное пространство вокруг полпреда, делавшего первые шаги на высоком государственном посту. «Выполнив эту миссию, Костин уехал в столицу — для него есть новые поручения», — уточнил собеседник, не выдавая конкретику. Дозвониться до самого Костина корреспонденту не удалось. Теперь за информационное сопровождение деятельности Жоги будет полностью отвечать Алина Имамова. Она пришла в полпредство еще при Владимире Якушеве (предшественник Жоги). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Костин покинул пост советника полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Об этом URA.RU сообщил источник. Костин был одним из тех, с кем Жога сразу после своего назначения прилетел в Екатеринбург в октябре 2024-го. Прежде он работал в новых российских регионах и участвовал в различных пиар-проектах по линии администрации президента. Считается, что основной задачей Костина на Урале было стабилизировать информационное пространство вокруг полпреда, делавшего первые шаги на высоком государственном посту. «Выполнив эту миссию, Костин уехал в столицу — для него есть новые поручения», — уточнил собеседник, не выдавая конкретику. Дозвониться до самого Костина корреспонденту не удалось. Теперь за информационное сопровождение деятельности Жоги будет полностью отвечать Алина Имамова. Она пришла в полпредство еще при Владимире Якушеве (предшественник Жоги).