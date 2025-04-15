В Кургане девушка вместе с мошенниками обманула десятки человек ради криптовалюты

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летней жительницы Кургана, которая сотрудничала с мошенниками и обманула 24 человека. За свои услуги девушка получила вознаграждение в виде криптовалюты, которое она впоследствии обменяла на рубли. Сумма составила 11 тысяч. Теперь ей грозит срок до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
По данным следствия, обвиняемая предоставила свой аккаунт в мессенджере WhatsApp (мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) для совершения мошеннических действий с продажей несуществующих товаров. «В результате в период с августа 2023 года по апрель 2024 года злоумышленники путем переписки в мессенджере об условиях оплаты приобретаемого товара обманули 24 гражданина из различных субъектов РФ и похитили у них в общей сумме около 500 тысяч рублей», — пишет ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что курганская пенсионерка обманывала сотрудников банка, чтобы переводить деньги аферистам. Она перевела мошенникам почти два миллиона рублей.
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