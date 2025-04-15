15 апреля 2025

В Кургане девушка вместе с мошенниками обманула десятки человек ради криптовалюты

В Кургане девушка сотрудничала с мошенниками из-за 11 тысяч рублей криптовалюты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За свои услуги девушка получила вознаграждение в виде криптовалюты
За свои услуги девушка получила вознаграждение в виде криптовалюты Фото:

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летней жительницы Кургана, которая сотрудничала с мошенниками и обманула 24 человека. За свои услуги девушка получила вознаграждение в виде криптовалюты, которое она впоследствии обменяла на рубли. Сумма составила 11 тысяч. Теперь ей грозит срок до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

По данным следствия, обвиняемая предоставила свой аккаунт в мессенджере WhatsApp (мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) для совершения мошеннических действий с продажей несуществующих товаров. «В результате в период с августа 2023 года по апрель 2024 года злоумышленники путем переписки в мессенджере об условиях оплаты приобретаемого товара обманули 24 гражданина из различных субъектов РФ и похитили у них в общей сумме около 500 тысяч рублей», — пишет ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская пенсионерка обманывала сотрудников банка, чтобы переводить деньги аферистам. Она перевела мошенникам почти два миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летней жительницы Кургана, которая сотрудничала с мошенниками и обманула 24 человека. За свои услуги девушка получила вознаграждение в виде криптовалюты, которое она впоследствии обменяла на рубли. Сумма составила 11 тысяч. Теперь ей грозит срок до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. По данным следствия, обвиняемая предоставила свой аккаунт в мессенджере WhatsApp (мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) для совершения мошеннических действий с продажей несуществующих товаров. «В результате в период с августа 2023 года по апрель 2024 года злоумышленники путем переписки в мессенджере об условиях оплаты приобретаемого товара обманули 24 гражданина из различных субъектов РФ и похитили у них в общей сумме около 500 тысяч рублей», — пишет ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что курганская пенсионерка обманывала сотрудников банка, чтобы переводить деньги аферистам. Она перевела мошенникам почти два миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...