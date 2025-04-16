Стало известно о пострадавших после атаки беспилотников на Ивановскую область

В результате атаки украинской армии беспилотниками типа «Лютый» на город Шуя в Ивановской области ранения получили двое человек. Жертв не зафиксировано. Об этом сообщили в правительстве региона, добавив, что экстренные службы сейчас занимаются ликвидацией последствий ударов.
«Погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь», — передает telegram-канал правительства со ссылкой на данные оперативного штаба. Отмечается, что эвакуация вы ходе произошедшего не объявлялась, а система оповещений работала в штатном режиме.
В регионе, по данным Минобороны, сбили семь дронов ВСУ. Они несли с собой взрывчатку весом, предварительно, 60 килограмм. В telegram-канале Shot писали, что, предположительно, целью атаки мог стать литейно-металлургический завод «Литмаш». Очевидцы заявили, что один из дронов взорвался на территории детского дома в Шуе.
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