Стало известно о пострадавших после атаки беспилотников на Ивановскую область

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В Ивановской области два человека пострадали в результате атаки ВСУ
В Ивановской области два человека пострадали в результате атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки украинской армии беспилотниками типа «Лютый» на город Шуя в Ивановской области ранения получили двое человек. Жертв не зафиксировано. Об этом сообщили в правительстве региона, добавив, что экстренные службы сейчас занимаются ликвидацией последствий ударов. 

«Погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь», — передает telegram-канал правительства со ссылкой на данные оперативного штаба. Отмечается, что эвакуация вы ходе произошедшего не объявлялась, а система оповещений работала в штатном режиме. 

В регионе, по данным Минобороны, сбили семь дронов ВСУ. Они несли с собой взрывчатку весом, предварительно, 60 килограмм. В telegram-канале Shot писали, что, предположительно, целью атаки мог стать литейно-металлургический завод «Литмаш». Очевидцы заявили, что один из дронов взорвался на территории детского дома в Шуе. 

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В результате атаки украинской армии беспилотниками типа «Лютый» на город Шуя в Ивановской области ранения получили двое человек. Жертв не зафиксировано. Об этом сообщили в правительстве региона, добавив, что экстренные службы сейчас занимаются ликвидацией последствий ударов.  «Погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь», — передает telegram-канал правительства со ссылкой на данные оперативного штаба. Отмечается, что эвакуация вы ходе произошедшего не объявлялась, а система оповещений работала в штатном режиме.  В регионе, по данным Минобороны, сбили семь дронов ВСУ. Они несли с собой взрывчатку весом, предварительно, 60 килограмм. В telegram-канале Shot писали, что, предположительно, целью атаки мог стать литейно-металлургический завод «Литмаш». Очевидцы заявили, что один из дронов взорвался на территории детского дома в Шуе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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