В какие страны поставлял продукцию завод Кургана, которым управляют из Америки

Курганский завод по производству буровых долот «Варел НТС», которым владеет холдинг из США, имеет большую географию экспорта своей продукции в зарубежные страны. В числе импортеров насчитаются десятки государств Ближнего Востока, Европы, Азии, Африки и страны СНГ. О том, в какие страны поставлялось нефтегазовое оборудование курганского актива американских инвесторов — в материале корреспондента URA.RU.
Что производит
Предприятие занимается производством полного цикла матричных и стальных буровых долот с поликристаллическими алмазными резцами (PDC). Они используются для бурения нефтяных и газовых скважин. Мощности машиностроительного комплекса позволяют выпускать 1800 долот в год. Завод в Кургане был построен за счет средств иностранных инвесторов в 2012 году. Предприятие создавалось в рамках программы импортозамещения и локализации производства оборудования для нефтегазовой отрасли на территории России.
География поставок
По данным на 2022 год, в число страна-импортеров буровых долот с поликристаллическими алмазными резцами (PDC) производства «Варел НТС» входило 25 государств. Среди них: Индонезия, Малайзия, Таиланд, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Кувейт, Катар, ОАЭ, Бруней, Корея, США, Китай, Польша, Великобритания, Сербия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Турция, Конго, Япония и Оман.
Ранее URA.RU писало, что в курганском активе холдинг из США произошли кадровые перестановки в руководстве. Пост генерального директора покинул опытный управленец Юрий Сергеенко, возглавлявший предприятие в течение 16 лет. Его место занял бывший начальник цеха завода Александр Минаев. Также сообщалось, что в компании за прошлый год резко снизились доходы. По итогам 2024 года выручка упала в два раза — с 451,2 до 276,4 миллиона рублей. Редакция пыталась узнать подробности по доходам и смене руководителя, но на звонок журналиста никто не ответил.
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