Власти Перми продолжают обсуждать благоустройство сквера «Архиерейское подворье» на месте старого зоопарка. В новом пространстве хотят совместить память об истории города и современный сад. Об этом сообщил в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Провели встречу по благоустройству „Архиерейского подворья“. Продолжаем искать золотую середину между исторической частью и превращению территории в красивый и соответствующий городу сад. Обсудили границы потенциального Архиерейского кладбища и рассмотрели пути, которые обеспечат пожарную безопасность и объезды самого Собора», — пишет Черепанов.
Новое общественное пространство появится на улице Монастырской, 10. В 2023 году проект благоустройства «Архиерейского подворья» прошел госэкспертизу. В прошлом году он также получил акт государственно-культурной экспертизы. Это потребовалось, так как сквер расположится в границах четырех достопримечательных мест «Пермь губернская, поселение», «Архиерейское кладбище», «Комсомольский проспект» и ансамбль «Комплекс сооружений: кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря, Архиерейский дом».
Строительство пройдет в два этапа. Сначала обустроят зоны тихого отдыха: центральную площадь с «аромасадом», зеленые «комнаты», яблоневый сад. Затем построят объекты для досуга, смотровую площадку, зоны активного отдыха, «белый» сад и зеленый «балкон». Предусмотрено также устройство дорог и тротуаров, газонов и клумб, установка скамеек и урн. Планируется также возведение мемориальной части в память о дореволюционной истории города.
Сквер начнут строить после переезда зоопарка на улицу Архитектора Свиязева, 17в. Он примет посетителей на новом месте уже в июле-августе 2025 года. В 2026 году на обустройство сквера выделят 71,2 млн рублей. Предполагается, что работы могут завершиться уже в 2027 году.
Участок под зоопарком и здание акватеррариума по улице Окулова, 3 власти Перми планируют безвозмездно передать Пермской епархии РПЦ. Проект решения на рассмотрение пермской гордумы внес глава города Эдуард Соснин.
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