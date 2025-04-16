В Курганской области осталось 45 ветеранов Великой Отечественной войны

В Курганской области проживает 45 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова на пленуме Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, передает корреспондента URA.RU.
«Ветеранов осталось совсем немного. Если в начале года ветеранов Великой Отечественной войны было 97 человек, то сейчас их осталось 45 человек», — сказала Ситникова.
В Курганской области предусмотрена региональная выплата ветеранам и лиц, к ним приравненным, участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в размере 80 тысяч рублей. Труженики тыла получат выплату 55 тысяч рублей. Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, родители воинов, погибших при исполнении долга в горячих точках, получат по 10 тысяч рублей. «Выплаты уже начались. Практически 16 тысяч человек получили эти выплаты», — отметила Ситникова.
Накануне праздника Победы жилье и участки ветеранов приводят в порядок волонтеры и соцработники. Проводятся ремонты. Были обследованы подъезды, дома, дороги к адресам, где проживают ветераны. Подготовлена обширная праздничная программа, включающая концерты для ветеранов. Также в регионе реализуется система долговременного ухода, когда соцработник оказывает помощь по восемь часов в день и в ночное время. Ситникова просила сообщать в соцзащиту об одиноко проживающих и нуждающихся в такой помощи в органы соцзащиты.
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