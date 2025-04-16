Курган преображается: новые скверы и зоны отдыха для горожан

В Кургане активно продолжается благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется установить новые мини-скверы на месте пустых пространств вблизи многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«В рамках комплексного благоустройства улицы Дзержинского в этом году будут благоустроены две общественные территории — около домов № 50 и 42», — пишет ведомство. Кроме того, подрядчик уже начал выполнять работы у дома № 50, включающие земляные работы, установку бортовых камней, устройство тротуаров и асфальтирование.
Помимо этого, на улице Дзержинского проводится масштабная замена изношенных инженерных сетей. После обновления коммуникаций начнутся дорожные работы и продолжится благоустройство дворовых и общественных территорий.
В Кургане продолжается комплексное обновление городской инфраструктуры, включая не только благоустройство улиц и общественных территорий, но и уход за дорожной сетью. Ранее подрядные организации занимались уборкой и обслуживанием остановок, а также проводились работы по замене стекол на остановках и обработке парков от клещей.
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