Курган преображается: новые скверы и зоны отдыха для горожан

В Кургане появятся два новых мини-сквера
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые мини-скверы появятся на месте пустых пространств вблизи домов (архивное фото)
Новые мини-скверы появятся на месте пустых пространств вблизи домов (архивное фото) Фото:

В Кургане активно продолжается благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется установить новые мини-скверы на месте пустых пространств вблизи многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В рамках комплексного благоустройства улицы Дзержинского в этом году будут благоустроены две общественные территории — около домов № 50 и 42», — пишет ведомство. Кроме того, подрядчик уже начал выполнять работы у дома № 50, включающие земляные работы, установку бортовых камней, устройство тротуаров и асфальтирование.

Помимо этого, на улице Дзержинского проводится масштабная замена изношенных инженерных сетей. После обновления коммуникаций начнутся дорожные работы и продолжится благоустройство дворовых и общественных территорий.

В Кургане продолжается комплексное обновление городской инфраструктуры, включая не только благоустройство улиц и общественных территорий, но и уход за дорожной сетью. Ранее подрядные организации занимались уборкой и обслуживанием остановок, а также проводились работы по замене стекол на остановках и обработке парков от клещей.

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В Кургане активно продолжается благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется установить новые мини-скверы на месте пустых пространств вблизи многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «В рамках комплексного благоустройства улицы Дзержинского в этом году будут благоустроены две общественные территории — около домов № 50 и 42», — пишет ведомство. Кроме того, подрядчик уже начал выполнять работы у дома № 50, включающие земляные работы, установку бортовых камней, устройство тротуаров и асфальтирование. Помимо этого, на улице Дзержинского проводится масштабная замена изношенных инженерных сетей. После обновления коммуникаций начнутся дорожные работы и продолжится благоустройство дворовых и общественных территорий. В Кургане продолжается комплексное обновление городской инфраструктуры, включая не только благоустройство улиц и общественных территорий, но и уход за дорожной сетью. Ранее подрядные организации занимались уборкой и обслуживанием остановок, а также проводились работы по замене стекол на остановках и обработке парков от клещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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