Курский глава Хинштейн озвучил детали дела своего предшественника Смирнова

Власти Курской области активно сотрудничают с правоохранительными органами в рамках расследования дела бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
«Ничего не намерены скрывать. Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться», — сказал Хинштейн на встрече с журналистами. При этом партия «Единая Россия» приостановила членство Смирнова на период проведения следствия, сообщили ТАСС в пресс-службе ЕР.
Ранее мещанский районный суд города Москвы удовлетворил запрос следственных органов и определил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Срок содержания под стражей составит два месяца. По данным следствия, из федерального бюджета, выделенного на оборонные цели в регионе, было украдено примерно 200 миллионов рублей. В рамках проведения следствия гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который сам находится под следствием за преступления связанные с хищениями, дал показания против Смирнова.
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