Курский глава Хинштейн озвучил детали дела своего предшественника Смирнова

Власти Курской области сотрудничают с правоохранителями по делу экс-губернатора
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Хинштейн заявил, что в Курской области контактируют с правоохранителями по делу Смирнова
Хинштейн заявил, что в Курской области контактируют с правоохранителями по делу Смирнова Фото:
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Экс-губернатора Курской области Смирнова задержали

Власти Курской области активно сотрудничают с правоохранительными органами в рамках расследования дела бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«Ничего не намерены скрывать. Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться», — сказал Хинштейн на встрече с журналистами. При этом партия «Единая Россия» приостановила членство Смирнова на период проведения следствия, сообщили ТАСС в пресс-службе ЕР.

Ранее мещанский районный суд города Москвы удовлетворил запрос следственных органов и определил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Срок содержания под стражей составит два месяца. По данным следствия, из федерального бюджета, выделенного на оборонные цели в регионе, было украдено примерно 200 миллионов рублей. В рамках проведения следствия гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который сам находится под следствием за преступления связанные с хищениями, дал показания против Смирнова.

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Власти Курской области активно сотрудничают с правоохранительными органами в рамках расследования дела бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн. «Ничего не намерены скрывать. Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться», — сказал Хинштейн на встрече с журналистами. При этом партия «Единая Россия» приостановила членство Смирнова на период проведения следствия, сообщили ТАСС в пресс-службе ЕР. Ранее мещанский районный суд города Москвы удовлетворил запрос следственных органов и определил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Срок содержания под стражей составит два месяца. По данным следствия, из федерального бюджета, выделенного на оборонные цели в регионе, было украдено примерно 200 миллионов рублей. В рамках проведения следствия гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который сам находится под следствием за преступления связанные с хищениями, дал показания против Смирнова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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