Бастрыкин запросил доклад о нападении двух бойцовых собак на пермяка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александру Бастрыкину доложат о промежуточных результатах разбирательства
Александру Бастрыкину доложат о промежуточных результатах разбирательства Фото:
новость из сюжета
Нападение бойцовых собак в Перми

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по факту нападения собак на жителя Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ее и принятом по итогам решении, поставив задачу на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР.

Инцидент произошел 15 апреля у проходной АО «ОДК — Пермские моторы». Пострадавшим оказался 35-летний сотрудник производства, ему потребовалась экстренная госпитализация. В беседе с URA.RU глава питомника «Security staff» Ирина Попкова предположила, что собак перед нападением специально разозлили. Она заявила, что на видео, которое разлетелось по местным мессенджерам и пабликам, собаки породы американский питбультерьер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по факту нападения собак на жителя Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «По данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ее и принятом по итогам решении, поставив задачу на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР. Инцидент произошел 15 апреля у проходной АО «ОДК — Пермские моторы». Пострадавшим оказался 35-летний сотрудник производства, ему потребовалась экстренная госпитализация. В беседе с URA.RU глава питомника «Security staff» Ирина Попкова предположила, что собак перед нападением специально разозлили. Она заявила, что на видео, которое разлетелось по местным мессенджерам и пабликам, собаки породы американский питбультерьер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...