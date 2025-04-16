Бастрыкин запросил доклад о нападении двух бойцовых собак на пермяка

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по факту нападения собак на жителя Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ее и принятом по итогам решении, поставив задачу на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР.
Инцидент произошел 15 апреля у проходной АО «ОДК — Пермские моторы». Пострадавшим оказался 35-летний сотрудник производства, ему потребовалась экстренная госпитализация. В беседе с URA.RU глава питомника «Security staff» Ирина Попкова предположила, что собак перед нападением специально разозлили. Она заявила, что на видео, которое разлетелось по местным мессенджерам и пабликам, собаки породы американский питбультерьер.
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