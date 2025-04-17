В РФПИ заявили о «реальной возможности» путешествия на Марс

Дмитриев: возможность полета на Марс реальна
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Покорение Марса может стать вполне реальным для человечества, считает Дмитриев
Покорение Марса может стать вполне реальным для человечества, считает Дмитриев Фото:

Полет на Марс может стать реальностью для человечества. Об этом сообщает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях.

«Это [полет на Марс] становится все более реальным», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. К публикации он также прикрепил видеоролик, на кадрах которого запечатлен полет ракеты на Марс. В миссии участвуют представители из России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.

Подобное заявление Дмитриев сделал после того, как президент России Владимир Путин сравнил предпринимателя и миллиардера из США Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым. Он отметил, что американец «бредит Марсом». 

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Полет на Марс может стать реальностью для человечества. Об этом сообщает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях. «Это [полет на Марс] становится все более реальным», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. К публикации он также прикрепил видеоролик, на кадрах которого запечатлен полет ракеты на Марс. В миссии участвуют представители из России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов. Подобное заявление Дмитриев сделал после того, как президент России Владимир Путин сравнил предпринимателя и миллиардера из США Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым. Он отметил, что американец «бредит Марсом». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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