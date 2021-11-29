Определен проектировщик третьего моста через Каму в Перми

Новый мост должен разгрузить Коммунальный мост в Перми (на фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Третий мост через Каму в Перми спроектирует компания из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

«Подведены результаты конкурса по выбору компании, которая выполнит проектирование строительства третьего моста через Каму в Перми. Это компания ООО „ГЕО-ПРОЕКТ“ (Санкт-Петербург). Стоимость работ по контракту составит 605,5 млн рублей», — информирует пресс-служба правительства Прикамья. Всего на конкурс по проектированию моста заявилось семь компаний.

Контракт на проектирование сооружения должен быть заключен до середины декабря. Подрядчику необходимо разработать не менее трех вариантов размещения моста. Окончательный проект будет утвержден экспертами технического совета при министерстве транспорта Пермского края.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом размещения моста рассматривается створ улицы Крисанова. Это вызвало недовольство пермских общественников, которые обратились в суд. Они отмечали, что власти нарушили законодательство, так как утвердили место строительства без проведения публичных слушаний.

Краевые власти рассчитывают построить третий мост через Каму до 2027 года. Его длина составит почти 12 километров, а ориентировочная стоимость — порядка 44 млрд рублей. Планируется, что возведение объекта будет происходить в рамках государственно-частного партнерства.